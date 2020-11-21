بايرن ميونخ يسقط في فخ التعادل أمام فيردير بريمن بالدوري الألماني

تقدم فريق بريمن في الدقيقة 45 من عمر المباراة عن طريق ماكسيميليانو أيجيستين ، وتعادل بايرن ميونخ عن طريق كومان في الدقيقة 62 .





وجاءت تشكيلة بايرن كالتالي:

حارس المرمي : نوير

الدفاع : بافارد - ألابا - بواتينج - هيرنانديز

الوسط : مارتينيز -موسيالا - كومان

الهجوم : كوستا - مولر - ليفاندوفسكي





ويستمر فريق بايرن ميونخ في صدارة جدول ترتيب الدورى الالماني برصيد 19 نقطة من 6 انتصارات وخسارة وحيدة وتعادل بينما جاء فريق بريمن في المركز 9التاسع برصيد 11 نقاط جمعهم من فوزين وخمس تعادلات وخسر مباراة واحده .









وأعلن الألماني هانز فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، تعويض غياب مواطنه جوشوا كيميتش بسبب إصابة في الركبة، بالدفع بصاحب الـ 32 عامًا رفقة الإنجليزي الشاب جمال موسيالا في وسط الملعب.





ووضع فليك الثلاثي الألماني ليروي ساني، ليون جوريتسكا وسيرجي جنابري على مقاعد البدلاء منذ البداية، بينما استُبعد الثنائي نيكلاس سولي وبونا سار من القائمة بسبب مشاكل بدنية بجانب كيميتش، كورينتين توليسو وألفونسو ديفيز.









ويسعي ليفاندوفسكي لمواصلة صدارته ترتيب هدافي الدوري الالماني وحسم اللقب مبكرا حيث سجل حتي الان 11 هدف في 7 مباريات فقط بينما جاء لوكاس ألاريو لاعب باير ليفركزون في المركز الثاني برصيد 7 اهداف .





بينما جاء تشكيل بريمن كالتالي :





بافلينكا، أوجوستينسون، موهوالد، راشيكا، بيتينكورت، سارجينت، توبراك، سيلاسي، فريدل، إيجيستين، جروس









وفي وقت سابق أكدت تقارير صحفية، غياب يوسوا كيميتش، لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني، عن فريقه لنهاية العام، بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة كلاسيكو ألمانيا أمام بروسيا دورتموند.





وتعرض كيميتش للإصابة في الغضروف المفصلي للركبة اليمنى، بعد اصطدامه بإيرلينج هالاند مهاجم بروسيا دورتموند.





وحسب صحيفة "صن" البريطانية، فإن كيميتش أجرى عملية جراحية، والتي ستبعده عن فريقه لنهاية العام الجاري.





وعبر حسن صالحيموفيتش عن سعادته بنجاح العملية الجراحية التي أجراها كيميتش، مظهرًا دعمه للاعب في فترة التأهيل التي سيخضع لها.





وفي اللقاء السابق حقق فريق بايرن ميونخ فوزا كبيرا على مضيفه بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف مقابل اثنين خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "سيجنال إيدونا بارك" فى قمة منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الألماني "البوندزليجا".





تقدم ماركو رويس لصالح بروسيا دوتموند لكن الضيوف نجحوا في تدوين التعادل بشكل سريع عبر النمساوي ديفيد ألابا، لينتهي الشوط الأول كما بدأ على وقع التعادل.





ودخل البايرن الشوط الثاني بقوة بحثًا عن هدف ثان، وكان له ما أراد عند الدقيقة 48 بهدف حمل توقيع البولندي روبرت ليفاندوفيسكي.





ونجح العملاق البافاري هجمة مرتدة نموذجية أنهاها ليروى ساني بنجاح داخل الشباك في الدقيقة 80.





وعاد هالاند بهدف سريع في الدقيقة 83، لكنه لم يكن كافيًا ليجنب فريقه الخسارة في نهاية المطاف.





بايرن انفرد بصدارة البطولة بـ 18 نقطة من 6 انتصارات وهزيمة واحدة، فيما تكبد دورتموند هزيمته الثانية في 7 مباريات ليتوقف رصيده عند 15 نقطة في المركز الثالث.