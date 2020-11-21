ملخص وأهداف مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة في كأس مصر.. فيديو

انتهت مباراة الأهلي ومنافسه ابو قير للاسمدة بفوز المارد الاحمر بهدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء المقام على ملعب استاد برج العرب ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كاس مصر.





الشوط الاول..

بدأ اللقاء بحماسة كبيرة من الفريقين، وتمكن ابو قير للاسمدة من الاستحواذ على الكرة بطريقة مفاجأة للجميع وسجل اول وصول لمرمى محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ولكن دون أهداف.





وسريعاََ ما تدارك الأهلي الأمر وهيمن على منتصف ملعبه، ونظم أكثر من هجمة في الدقائق الاولى من المباراة ولكن دون تسجيل اهداف.





وبدأت الحيرة تظهر على اجواء المباراة بين الفريقين، فلم تستقر الكرة بين اقدام لاعبي اي فريق أكثر من دقيقة.





وحصل فريق ابو قير للاسمدة على ركلة ركنية اولى في المباراة من الجبهة اليمنى في الدقيقة ٨ من عمر المباراة، تمت سريعة ولم تشكل خطورة على مرمى الأهلي.





وحاول وليد سليمان نجم الاهلي صناعة هجمة عنترية، فانطلق بالكرة من الجبهة اليسرى للمارد الاحمر وتوغل مروراََ بلاعبي الفريق المنافس حتى اقترب من منطقة الجزاء ولكن عرقلة الدفاع وحصل على ركلة حرة في الدقيقة ١١.





وسدد العربي بدر كرة من خارج منطقة الجزاء وارتطمت في احد المدافعين لتغير اتجاهها وتخدع الحارس ولكن تخرج لركنية.





تمكن الاهلي من تسجيل الهدف الاول في مرمى ابو قير للاسمدة، عن طريق تسديدة صاروخية من وليد سليمان في الدقيقة ١٥ من عمر المباراة.





واحتسب محمد سلامة حكم المباراة ركلة جزاء لصالح النادي الاهلي بعد ملامسة ريعو لاعب ابو قير للكرة داخل منطقة الجزاء.





وأشهر سلامة البطاقة الحمراء في وجه ريعو وأمره بالخروج من الملعب، ويستكمل ابو قير للاسمدة المباراة بعشرة لاعبين.





وتصدى وليد سليمان لركلة الجزاء وسددها بقوة في مرمى محمد طلعت حارس مرمى ابو قير للاسمدة لتصبح النتيجة تقدم الاهلي 2-0.





قلص فريق ابو قير للاسمدة الفارق امام النادي الاهلي،

سجل كارافالا لاعب ابو قير للاسمدة الهدف الأول بعد هروبه من الرقابة، واستحواذه على الكرة داخل منطقة الجزاء ويسجل هدف ابو قير الاول لتصبح النتيجة ٢-١.





ودخل الأهلى المباراة بتشكيل مكون من :





حراسة المرمى: محمد الشناوي.‏

خط الدفاع: رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - عربي بدر - محمود وحيد.‏

خط الوسط: وليد سليمان - أحمد الشيخ - حمدي فتحي - جيرالدو - أحمد نبيل.‏

خط الهجوم: أليو بادجي.‏





وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وجهازه المعاون، وسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، على تفقد أرضية استاد برج العرب بالإسكندرية، وذلك قبل بداية مباراة أبو قير للأسمدة .التى بدأت فى الخامسة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات دور الـ8 بمسابقة كأس مصر.





وكانت حافلة فريق الأهلي قد وصلت قبل المباراة بساعة ونصف الساعة إلى استاد برج العرب بالإسكندرية، استعدادًا لخوض المباراة.





وخاض الأهلي المباراة بقائمة من اللاعبين ضمت كلا من: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ووليد سليمان وأيمن أشرف ومروان محسن وحسين الشحات وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وأليو بادجي وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وجيرالدو ومحمد شكري وعربي بدر وفارس طارق وأحمد نبيل كوكا وعبد الرحمن أشرف.





وأعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، دخول الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، معسكرًا مغلقًا ابتداء من بعد غدٍ الأحد، وذلك حتى الانتهاء من المباراة المرتقبة في نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها مساء 27 نوفمبر الجاري باستاد القاهرة.





جاء هذا القرار لتوفير مزيد من الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة اللاعبين وتركيزهم قبل مباراة الجمعة القادم. هذا ويُجري الفريق مسحة طبية مباشرة عقب مباراة أبو قير للأسمدة، المقرر لها مساء غدٍ في دور الـ8 بمسابقة كأس مصر.



