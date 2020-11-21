اكتشافات مثيرة .. باحثون يحددون 3 عقاقير محتملة لـ علاج كورونا 

حدد مجموعة من الباحثين 3 عقاقير تمت الموافقة عليها بالفعل، كعلاجات محتملة لـ فيروس كورونا COVID-19 المرض الناجم عن فيروس SARS-CoV-2.





الاكتشاف نتاج عمل قام به باحثون في مركز العلوم الصحية بجامعة تينيسي (UTHSC) بالتعاون مع باحثين في جامعة نيو مكسيكو.





استنادًا إلى الفحص الافتراضي والمضاد للفيروسات في المختبر الذي بدأ في الأشهر الأولى من جائحة Covid-19 ، وقام الباحثون بقيادة كولين جونسون ، الحاصل على درجة الدكتوراه ، بتحديد مجموعة أدوية وهي zuclopenthixol و nebivolol و amodiaquine باعتبارها علاجات واعدة للفيروس في مراحله المبكرة،





ورشح الباحثون الأدوية للاختبار في التجارب السريرية المستقبلية لتحسين الاستجابة المناعية للفيروس، أن Amodiaquine هو مضاد قديم للملاريا، zuclopenthixol هو مضاد للذهان، و nebivolol هو دواء ضغط الدم.





وتنص الورقة البحثية على أنه ، هناك حاجة صارمة لدراسات عالية الجودة يمكن أن توفر معرفة نقدية بشأن مرض كوفيد -19 ومقترحات علاجية موثوقة".





وحسب موقع "timesofindia"، قال الباحثون مع وضع هذه التحذيرات في الاعتبار ، وضعنا تصورًا لسير عمل حسابي يتضمن التحقق المستقل في المختبر، متبوعًا بتقييم المرشحين الناشئين في سياق بيانات علم الأدوية السريرية المتاحة بهدف اقتراح مرشحين مناسبين للدراسات السريرية للمرحلة المبكرة (مراحل الحضانة والأعراض ) المرضى المصابون بفيروس SARS-CoV-2 ".





وكتب الباحثون: "نظرًا للحاجة إلى تحسين الفعالية والسلامة، فإننا نقترح استخدام زوكلوبينثيكسول، ونيبيفولول، وأمودياكين كمرشحين محتملين للتجارب السريرية ضد المرحلة المبكرة من عدوى السارس- CoV-2".





وبمقارنة الأدوية مع هيدروكسي كلوروكوي ، الدواء المضاد للملاريا الذي تمت دراسته بشكل متكرر في التجارب السريرية لاستخدامه كعلاج لـ COVID-19 ، فحص الباحثون 4000 دواء معتمد ووجدوا أن هذه الأدوية الثلاثة تعمل بشكل مشابه لهيدروكسي كلوروكوين، وفي بعض الحالات أكثر بأمان.





ويشير البحث إلى أنهم قد يحسنون أيضًا فعاليتهم عند دمجهم بجرعات أقل مع ريمسيفير ، وهو مضاد للفيروسات حصل على تصريح استخدام طارئ من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية كعلاج لـ فيروس كورونا COVID-19.





اقرأ ايضا:



