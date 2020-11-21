وفاة رئيس الاتحاد الإيفواري لكرة القدم بـ كورونا





وأكدت تقارير صحفية إيفوارية، بأن ديالو توفى في الثالثة من عصر أمس الجمعة، بعد إصابته بـ فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".





وكان الاتحاد الإيفواري قد أعلن يوم 9 نوفمبر الماضي، إصابة أوجستين سيدي ديالو بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".





وتولى أوجستين سيدي ديالو منصب رئيس الاتحاد الإيفواري لكرة القدم في شهر سبتمبر من عام 2011، وتوج في فترته المنتخب الإيفواري بكأس الأمم الأفريقية عام 2015، كما سبق له تولي منصب نائب رئيس الاتحاد الإيفواري بين عامي 1991، 1994، وبين عامي 2002، 2006.





وأعلن نادي إشبيلية الإسباني، اليومالسبت، عن إصابة المغربي ياسين بونو حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأندلسي ، بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".



ونشر نادي إشبيلية بيانًا عبر موقعه الرسمي على الإنترنت منذ قليل، جاء فيه:" خضع حارس المرمى المغربي الدولي ياسين بونو لفحوصات فور عودته للفريق وبمجرد معرفة إصابته تم عزله وعدم مخالطته الفريق. . وجاءت نتيجة اختبارات PCR للكشف عن كوفيد -19 الذي خضع لها المغربي ياسين بونو حارس مرمى الفريق، بعد عودته إلى إشبيلية الخميس الماضي وذلك بعد عودته من معسكر المنتخب."

وأضاف:" تم إجراء اختبار جديد يوم الجمعة وأكد الإيجابية لاختبار covid-19. ولم يشارك اللاعب في أي تدريب منذ عودته من المنتخب ويبقى معزولا في منزله ,. لا تظهر أعراض على بونو ويعمل بمفرده في انتظار أن يتمكن من العودة إلى زملائه بمجرد انتهاء الحجر الصحي الإلزامي وتأكيد تغلبه على المرض.



وأعلن نادي ريال مدريد الإسباني، أمس الجمعة، عن إصابة مهاجمه الصربي لوكا يوفيتش بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19"



ونشر نادي ريال مدريد نشر بيانًا عبر موقعه الرسمي على الإنترنت منذ قليل، قال فيه:" ريال مدريد يعلن أن المسحة التي خضع لها لوكا يوفيتش صباح اليوم الجمعة للكشف عن فيروس كورونا جاءت إيجابية."

وكان لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد الإسباني قد تفادى عقوبة السجن في بلده صربيا بسبب انتهاكه لوائح العزل الذاتي المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أكدت تعرض مهاجم ريال مدريد للسجن بسبب مخالفته للوائح الخاصة بجائحة كورونا إلا أن إذاعة " كادينا كوب" الإسبانية أشارت إلى أن العقوبة اقتصرت على دفعه غرامه قدرها 30 ألف يورو.

وفي أواخر الشهر الماضي، وجه ممثلو الادعاء في صربيا اتهامات ضد يوفيتش لانتهاكه العزل الذاتي خلال حالة الطوارئ الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.

وطالب ممثلو الادعاء بحبس يوفيتش لمدة ستة أشهر بعدما رفض اللاعب الامتثال للبروتوكولات الصحية بعد عودته من إسبانيا.

يذكر أن نادي ريال مدريد الإسباني قد تعرض لهزيمة قاسية من فانسيا بنتيجة 4/1 ، في إطار الجولة الماضية من منافسات الدوري الإسباني



توفى أوجستين سيدي ديالو رئيس الاتحاد الإيفواري لكرة القدم، عن عمر يناهز 61 عامًا، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.