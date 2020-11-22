حكم استخدام الجلسرين المصنوع من دهن الخنزير .. الإفتاء تجيب

قال الدكتور محمد عبدالسميع، مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء، إنه يجوز استعمال دهن الخنزير إذا لم يكن بحالته بأن أدخل في مركبات كيميائية أخرى.



وأوضح«عبدالسميع» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: هل الجلسرين من دهن الخنزير يحرم استخدامه ؟ أن دهن الخنزير يحرم استخدامه في صورته، مشيرًا إلى أنه إذا اختلط بغيره وتغير وصفه؛ فإنه يجوز استعماله ولا يكون محرمًا.



حكم تناول أطعمة تشمل مستخلصات خنزير

كان الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، قد قال إن احتواء بعض المنتجات الغذائية على بعض مستخلصات ودهن الخنزير وغيره من النجاسات، لا يُحرِم أكلها، مشيرًا إلى أن هذه الدهون تأخذ حكم الاستحالة بمعنى الاندماج في غيرها من المواد وتغيير نجاستها.



وأضاف«وسام» في فتوى له، ردًا على سؤال: يوجد على الإنترنت جداول بها رموز تدل على احتواء المنتج على دهن خنزير ووجدت هذه الرموز على بعض المنتجات المصرية مثل البسكويت والألبان والعصائر وحلوى الأطفال وغيرها.. فما حكم تناول هذه المنتجات؟، أنه يجوز أكل هذه المنتجات ولا بأس بها.



قال الله تعالى: {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ}، فهذه الآية الكريمة بينت تحريم الخنزير، مشيرًا إلى أن هذا من المعلوم من الدين بالضرورة، وأجمع عليه علماء الأمة، والتحريم شامل لكل أجزائه، وإنما ذكر اللحم؛ لأنه المقصود الأعظم من الحيوان.



وأضاف أنه لا يحل أكل شيء من الخنزير إذا كان مستقلاًّ، وأما إذا كان فقط مستخلصًا منه ـ كدهن أو زيت ـ تدخل في تركيب طعام ما، فإذا كانت قد استحالت، ولم يبق لها أثر في الطعام، لا في لون، ولا في رائحة، ولا في طعم، فإنه لا حرج فيه، لافتًا إلى أنه يجب على الجهات ذات الاختصاص، أن تجنب المسلمين أن يدخل في تركيب طعامهم مثل هذه المنتجات، لا سيما وأن المقصود من طيب الطعام يحصل بدونها.



حكم استخدام منتجات التجميل التي تحتوي على دهن الخنزير

بدوره قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن الأشياء التى تحتوى على دهن الخنزير لا يجوز استعمالها.



وأضاف "عاشور" خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء فى إجابته على سؤال «ما حكم استخدام كريم أو صابون مصنوع من دهن الخنزير؟»، أن استعمال أدوات التجميل كالكريم والشامبو هذه المنتجات الأصل فيها الإباحة، حيث انه لا يوجد فى الدول العربية والإسلامية منتجات داخل بها دهن الخنزير ولكنها تكون أكثر فى الدول الأوروبية فإذا كان مكون الخنزير موجودا فى منتج ولم يستحل أى لم يتغير عن كونه وبقى كما هو فلا يجوز استعماله أما إن تحول لشيء آخر فلا حرج فى استخدامه.