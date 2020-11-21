ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

حسن ضوه مرشح التنسيقية: مستشفيات منيا القمح ومشتول بحاجة لأقسام طوارئ

السبت 21/نوفمبر/2020 - 10:00 م
صدى البلد
Advertisements
صدى البلد

صرح حسن ضوه، مرشح تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين علي المقاعد الفردية، بأن مسشفيات منيا القمح ومشتول في أمس الحاجة إلى أقسام طوارئ، بعدما قام بعدة جولات ميدانية لرصد ما تحتاجه الدائرة وما تتضمنه من مشكلات. 

كما قام" ضوه" مرشح منيا القمح و مشتول السوق، بعمل قوافل طبية مجانية، استفاد منها أكثر من ٨٠٠٠ حالة، استجابةً لمبادرة الرئيس "١٠٠ مليون صحة"، وتعاقد "ضوه" مع عدد من معامل الأشعة والتحاليل لعمل تخفيضات لأهالي منيا القمح ومشتول، حيث أكد أن ملف الصحة علي رأس أولوياته، وأنه سيقوم بتوجيه خطاب عاجل لوزارة الصحة، من أجل توفير وحدات لاستقبال الطوارئ في مستشفى منيا القمح ومستشفى مشتول السوق، ليكون هناك قدرة على استقبال الحالات الحرجة.

وخاض حسن ضوة انتخابات مجلس النواب على المقعد الفردي لدائرة منيا القمح و مشتول السوق، عن تنسيقية شباب الاحزاب و السياسيين. ومن المقرر خوضه للإعادة في الجولة الثانية لانتخابات النواب 2020.
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

تعرف على مميزات الملصق الإلكتروني .. وآخر موعد للمهلة المحددة

استعدادا لمواجهة الأهلي.. مصيلحي يحضر تدريب الاتحاد السكندري ويطالبهم بالفوز

أول تعليق من ترامب على إصابة ابنه الأكبر بفيروس كورونا

إخلاء سبيل المتهم بـ ازدراء إذاعة القرآن الكريم

بعد اتهامه بالتطبيع.. القصة الكاملة لأزمة ظهور محمد رمضان مع مطرب إسرائيلي

قبل وبعد.. حلاقة الذقن لـ 3 نجوم تعرضهم للتنمر (صور)

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أشرف زكى يحرص على حضور عزاء الراحل فايق عزب .. صور

نوع من الفواكه يساعد في مكافحة الشيخوخة

لماذا يجب غسل اليدين قبل وبعد لمس الأسطح ؟.. دراسة توضح السبب