أول أوردر كان لسيدة وأعطتني عصير .. فتاة الديليفري في الصعيد تكشف تجربتها الفريدة

قالت شهد محمد الطالبة بمدرسة أسيوط التجارية بنات انها اول فتاة تعمل في مجال الدليفري بالصعيد، مشيرة إلى أنها قررت تحدى العادات والتقاليد الصعيدية التى لا تسمح بعمل المرأة.
وقالت لصدى البلد : بدأت في فكرة البحث عن عمل خاصة بعد أن أصبحت المدارس تعتمد على الدراسة اونلاين وتقسيم الأسبوع بين حضور ودراسة من المنزل مما أتاح لي الوقت أن أفكر في العمل حتى يكون لي دخل شخصي وعندما عرضت الأمر على والدي رفض الموضوع من البداية ولكن لم استسلم حاولت معه كثيرا حتى أن استطعت أن أقنعه ووجدت والدي يعرض علي فكرة أن اعمل في مجال الدليفري " توصيل الطلبات للمنازل ".
وتابعت :"وقام والدي بشراء دراجة لي واقتنعت بالفكرة وقمت بالبحث عن شركات الدليفري بأسيوط حتى أن تواصلت مع الشركة التي اعمل بها وعندما ذهبت إلى المقابلة الشخصية كانت إدارة الشركة تتعامل معي بشكل جيد وشجعوني إلى العمل خاصة وإنني أول فتاة تعمل في هذا المجال بأسيوط .
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وأضافت شهد قائلة : تسلمت العمل في الشركة حيث اعمل من الساعة 9 صباحا حتى الخامسة مساء و أول أوردر قمت بتوصيله كان لأحد السيدات بأحد الشوارع المتفرعة من شارع الجمهورية بمدينة أسيوط وتفاجئت بي وأنا احمل شنطة الشغل وانزل من على عجلتي ولكنها شجعتني بالاستمرار بالعمل وقامت بإعطائي عصير وحاولت في أن أتناول معها الغداء وكلما ذهبت إلى توصيل أوردر وجدت سعادة وتشجيع من العملاء خاصة وإنني أول فتاة تعمل في هذا المجال" .
واستكملت شهد : بعد نجاحي في هذه المهنة وجدت تشجيع من والدي وإخوتي وسعادتي بنجاحي في هذه المهنة أضاع متاعب وصعوبات هذه المهنة خاصة وإنني اعمل من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء يوميا
وفي سياق آخر، استقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أمس السبت 22 سيارة مقطورة محملة بالمواد الغذائية من صندوق " تحيا مصر " وتحتوى على المواد الغذائية ولحوم الدواجن والبطاطين وذلك تمهيدا لتوزيعها على الجمعيات الاهلية لتوزيعها على الاسر الاولى بالرعاية بقرى ونجوع ومراكز المحافظة وذلك ضمن أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة ، والتى اطلقها رئيس مجلس الوزراء امس استعدادا لفصل الشتاء، وبدء تفعيل عدد من المبادرات الرئاسية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتحت رعايته؛ لتكثيف أنشطة صندوق تحيا مصر فى مجالات الحماية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، والرعاية الصحية للأسر الأولى بالرعاية، وذلك بتمويل تتخطى قيمته مليار جنيه من صندوق تحيا مصر، وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى.
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جاء ذلك بحضور احمد عبد الحافظ منسق صندوق تحيا مصر والعميد اركان حرب محمد وهيدى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظة ومحمد سعد مدير فرع جمعية الاورمان بالمحافظة وممثلى الجمعيات الاهلية الشريكة .
حيث بدأت الفعاليات بتفقد المحافظ لشاحنات القافلة الإنسانية أمام الديوان العام ثم تفقد مكوناتها، واستمع إلى شرح من منسق صندوق تحيا مصر لخطة توزيع محتويات القافلة على الجمعيات الأهلية لتوزيعها على مستحقيها من الأسر الأولى بالرعاية بالقرى والنجوع، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتى تهدف لتوفير حياة كرمية للمواطنين .
وأشار محافظ أسيوط إلى أن قافلة أسيوط تتكون من 22 مقطورة منها 11 سيارة محملة بالدواجن و5 سيارات محملة بالمواد الغذائية تحتوى على 10 آلاف كرتونة مواد غذائية ضمن مبادرة "بالهنا والشفا" لتوفير الغذاء للأسر الأولى بالرعاية طوال العام، والتى يوفرها صندوق تحيا مصر، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وسيارة محملة بعدد 4500 بطانية ضمن مبادرة "شتاء آمن"، التى دشنتها وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر؛ لحماية الأسر من قسوة الشتاء .
وأعلن المحافظ دعمه الكامل للقافلة الإنسانية وتوفير كافة سبل الدعم وتكليف رؤساء المراكز والاحياء بالتنسيق مع مسئولى التضامن الاجتماعى وصندوق تحيا مصر لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بقرى ومراكز المحافظة وتوفير حياة كرمية لهم ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .