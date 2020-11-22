الحكومة تقترض 48.5 مليار جنيه من البنوك في أسبوع

وكشف تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية، أنه من المقرر تدبير عمليات الاقتراض على مدار 3 أيام في صورة عطاءات من أذون وسندات الخزانة بقيمة تبلغ 48.5 مليار جنيه للسيطرة علي عجز الموازنة العامة ، بإنخفاض قدره 2.5مليار جنيه عن الأسبوع الماضي.





اقرأ أيضا:





أوضح التقرير أنه سيتم طرح سندات خزانة لاستحقاقات 3 و 7 و 15 عاما بقيمة إجمالية تبلغ 9.5 مليارات جنيه خلال الإثنين المقبل.





وفي وقت سابق أعلنت وزارة المالية عن نجاحها في طرح سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار للمرة الأولي بعد ارتفاع حجم الطلبات المقدمة من المستثمرين لأكثر من 5 مليارات دولار وهو ما رفع سقف العرض الحكومي من 500 إلي 750 مليون دولار بزيادة بلغت 250 مليون دولار.





وصل أجل تلك الطروحات لـ 5 سنوات في بورصة لندن ، وهو ما يعزز الطموحات المشتركة لمصر والمملكة المتحدة والعمل سويًا من أجل التعافي الأخضر من فيروس كورونا المستجد «COVID-19»، ودعم أولويات المناخ في الفترة التي تسبق مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ «COP26»، وما بعده، على النحو الذى يُبرهن على التزام مصر بالتنمية المستدامة ودورها كقائد مبتكر في المنطقة.





وقال وزير الشرق الأوسط البريطاني جيمس كليفرلي، والمدير التنفيذي المؤقت لبورصة لندن دينزل جنكينز Denzil Jenkins، إن قرار إدراج السندات في بورصة لندن، الذي يسهم فى تعميق الشراكة المستدامة بين المملكة المتحدة ومصر في مواجهة تغيرات المناخ.





قال الوزير كليفرلي: «إدراج أول سندات سيادية خضراء بالشرق الأوسط في بورصة لندن يمثل لحظة تاريخية بين المملكة المتحدة والشرق الأوسط.. من لندن إلى القاهرة، وعبر العالم، نحتاج إلى إجراءات طموحة وذات تفكير مستقبلي مثل هذا لحماية البيئة، وضمان التعافي الأخضر والمرن من فيروس كورونا المستجد».