أخبار التوك شو: عمر مروان يتحدث عن مهامه وسلطاته.. سبب سفر محمد صلاح والنني إلى انجلترا وهما مصابان بـ كورونا.. أبوالعينين: يسعدنا بناء إثيوبيا لسد النهضة دون المساس بحقوقنا التاريخية

عرضت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من التصريحات والموضوعات نعرض لكم ابرزها كالآتي...









أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة توفر فى الأزمات عددا من الخيام كمساعدة للمتضررين من الأمطار والسيول، ولكن مع اختلاف الأزمة وسوء الأحوال الجوية تم توفير بعض الوحدات السكنية والمساعدات المالية للمتضررين، ومن بين هؤلاء المستفيدين كانت "الحاجة نعمات"، المعروفة بـ بائعة الترمس.









قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي ، إن اشتراط التفرغ للماجستير والدكتوراه من القواعد اللازمة للحصول عليها للعاملين في غير الجامعات وهو ان يتفرغ للدراسة ولا يمارس عمله المعتاد.









قال الفنان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، تعليقا على صورة محمد رمضان مع مطرب إسرائيلي، إنه سيتم استدعاء محمد رمضان في النقابة من أجل إيضاح ملابسات هذه الصورة وسنعلن الموقف بشكل كلي".









كشف محمد سعفان وزير القوي العاملة، تفاصيل إنشاء قاعدة بيانات للصيادين لرعايتهم ماليا وإجتماعيًا بتوجيهات من القيادة السياسية.









أكد أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم مترو الانفاق، أن هيئة المترو حررت اليوم، أعلى نسبة محاضر مخالفات لمخالفي اجراءات الوقاية من كورونا بمحطات مترو الأنفاق، وذلك من خلال تنفيذ عدة حملات على محطات الشهداء والعتبة وكلية الزراعة وبالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات وشرطة مترو الأنفاق.









قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن وزير العدل هو الوزير السياسي المسئول عن منظومة العدالة بمعني أن يهيئ بيئة عمل مناسبة لكي تؤدي كل جهة وهيئة قضائية بصورة لائقة وجيدة وفي النهاية تخدم المواطنين بشكل يليق بهم، مشيرا إلى أن وزير العدل هو القائم علي خدمة شئون العدالة.









قال النائب محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا،: "اود ان ادعوكم جميعا لمعرفة ما يجري في مصر، وقبل الحديث عن مصر، اود اولا ان نهنئ الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن، علي أمل أن تشهد رئاسته مزيدا من الزخم للعلاقات العربية الامريكية التي ستسهم في تحقيق تطلعاتنا المشتركة للسلام والاستقلال والازدهار.









قال الدكتور فخري الفقي مستشار صندوق النقد الدولي الأسبق ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الداعم الرئيسي للإصلاح الاقتصادي في مصر مؤكدا أن الحكومة المصرية نفذت بإتقان مع البنك المركزي برنامج الإصلاح الاقتصادي .









قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إنه تم البدء في أرشفة القضايا إلكترونيا وذلك في محكمة جنوب القاهرة ، وتأتي هذه العملية لعدة أسباب أولها توفير أماكن حفظ الاوراق بالإضافة إلي أن الأوراق تتأكل مع الوقت.









قال عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم المصري، إن خطة الطوارئ التي تم اتباعها مع اصابة محمد صلاح في فيروس كورونا ممتازة بشهادة نادي ليفربول وارسنال واللاعبين محمد صلاح والنني.



