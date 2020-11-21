آخرها سيدة المطر .. وقائع تناولتها السوشيال ميديا وتبنتها وزارة التضامن

تواصل وزارة التضامن الاجتماعى، تحركاتها الموسعة فى حماية الفقراء، كما تتابع كافة من ينشر على السوشيال ميديا وتقديم يد العون والتى جأت اخرها سيدة المطر، كما تسابق الزمن لإنقاذ العديد من المواطنين المشردين على الأرصفة وفي الشوارع والميادين العامة في كافة أنحاء الجمهورية بالكامل، وتحرك فرق انقاذ أطفال وكبار بلا مأوي، للتعامل الفوري مع أي حالة تظهر في أي وقت من الوقات.





بمجرد انتشار صورة لسيدة تبيع الترمس على إحدى الأرصفة بالشارع المصري بعد أن رصدتها الكاميرات، خلال موجة الطقس السيئ، على الفور تواصل معها فريق أطفال وكبار بلا مأوئ، وتبين أنها تدعى نعمات عبد الحميد من محافظة بني سويف وتبلغ من العمر 63 عاما وسبق أن تزوجت وانفصلت منذ 45 عاما بعد أن رزقت منه بطفل وهي حاليا متزوجة ابن عمها ولم تنجب منه أي أبناء وانتقلت معه للعيش في القاهرة منذ 25 عاما، وقامت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع محافظة الجيزة لتوفير وحدة سكنية ايجار جديد للأسرة وتقديم مساعدات عاجلة للسيدة وأسرتها لمواجهة أعباء المعيشة.





كما تحرك فريق أطفال وكبار بلا مأوي للتعامل مع سيدة مسنة متواجدة بالشارع بمحافظة الشرقية، وتبين أنها تدعي ف.أ ٦٣ عاما تعاني من الشلل الرعاش وزوجها متوفي وليس لديها أبناء وبعد وفاة زوجها استمرت بمنزل الزوجيه، ولكن بمرور الوقت تدهورت حالة المنزل وهو عبارة عن بيت قديم بالطين دون سقف، وقام الفريق بايداعها بدار بسمة للكبار بلا مأوى بالزقازيق.





ليس ذلك فقط بل أنقذ الفريق أيضا 5 مسنين و10 أطفال في بورسعيد حيث وتبين للفريق أن المواطن أ . ح 65 عامًا يقيم بصفة دائمة بجوار مدرسة قاسم أمين بالاربعين بمحافظة بورسعيد، حيث يرفض أولاده إقامته معهم وقام الفريق باتخاذ اللازم ونقله لدار "أمي وأبي" لرعاية الكبار بلا مأوي، وانقاذ المواطن ع . ز 58 عاما كان مقيما بحديقة الخالدين بالسويس بسبب مشكلات اقتصادية أدت الي عدم قدرته علي دفع الايجار وتم عمل فحص طبي لضمان خلوه من الامراض وتم نقله لدار "امي وأبي".





كما قام الفريق كذلك بانقاذ المواطن ا. إ 72 عاما تم العثور عليه ادأثناء البحث الميداني بميدان الاربعين وتبين انه مقيم بالشارع بعد وفاة شقيقته وليس له مأوي وتم إلحاقه بدار : أمي وأبي، بالإضافة إلي أنقذ الفريق 10 أطفال بلا مأوي في السويس وبورسعيد وتم إيداعهم في دور الرعاية بالمحافظتين.





لم ينته عمل الفريق عند ذلك فقط، بل توجه التدخل السريع ليقدم الدعم لشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة ونقله لاحد دور الرعاية، وذلك بعد تداول قصته على مواقع التواصل الاجتماعي، وتبين لفريق التدخل السريع أن الشاب يدعى م.ع ويبلغ من العمر ٢٣ عاما من ذوي الاحتياجات الخاصة من محافظة أسيوط، ويقيم في إحدى شوارع القاهرة منذ ثلاث سنوات ويتقاضى معاش تكافل وكرامة وقدرة ٤٣٠ جنيها .





كما توجه فريق أطفال وكبار بلا مأوي للتعامل مع مواطن بلا مأوي متواجد بجوار مستشفي القصر العيني بوسط القاهرة، وتبين الفريق أن المواطن مجهول الهوية يبلغ من العمر حوالي 60 عاما وتم التنسيق مع منظومة الشكاوي الحكومية التابعة لرئاسة الوزراء لاصطحاب الحالة إلي مستشفي القصر العيني لاجراء الفحوصات الطبية اللازمة من تحاليل وأشعة، وقام فريق إدارة الحالة التابع لبرنامج حماية الأطفال والكبار بلا مأوي بمتابعة الحالة بعد استقرار حالته الصحية تمهيدًا لايداعه بدور للرعاية الاجتماعية.





أما في إطار الاستعدادات المسبقة لمواجهة تداعيات موسم الشتاء المتوقعة من تقلبات جوية طارئة تصل لحد السيول، اتخذت فرق الإنقاذ السريع والاستجابة أثناء الطوارىء بجمعية الهلال الأحمر المصري، وضع التأهب والاستعداد بناءا على ما أسفرت عنه المتابعة المستمرة للأرصاد والأحوال الجوية بمركز عمليات الطوارىء بالهلال الأحمر المصري من أنباء عن سقوط متوقع للامطار الشديدة بمختلف ربوع جمهورية مصر العربية.



