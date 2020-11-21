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فن

درة: سعيدة بردود الفعل وتفاعل الجمهور مع حكاية «أول السطر»

السبت 21/نوفمبر/2020 - 11:58 م
درة
درة
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سعيد فراج
قالت النجمة درة إن حالة من السعادة سيطرت عليها هي وفريق عمل حكاية  "أول السطر"، وهي الحكاية الثامنة ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا"، مشيرة في بيان لها، إلى أن ذلك جاء بعد أن حققت أولى حلقات المسلسل تفاعلاً كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة سواء تويتر أو فيس بوك وحصدت إشادة كبيرة من المتابعين.

الحكاية مأخوذة عن قصص حقيقية من حياتنا المعاصرة. وامتازت بانسانيتها العالية، وهي فكرة للكاتب يسري الفخراني ودراماتورج للكاتبة عبير سليمان وسيناريو وحوار ريم قماش ومحمد الدباح، ويخرجها محمود كامل ويشارك درة في بطولتها عمر الشناوي.. والأطفال زياد الشرقاوي وريم عبد القادر ونهال نبيل وصالح عبد النبي ومريم وعدد كبير من الوجوه الجديدة.

على صعيد آخر تواصل أسرة الحكاية التصوير رغم الظروف المناخية والأمطار الغزيرة التي غمرت شوارع القاهرة أمس الجمعة وتحدى صناع العمل هذه الظروف واصروا على التصوير فيها.

الحكاية هي الثامنة ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا"، من إنتاج أروما - تامر مرتضى- بشراكة مع شركة سينرجي تامر مرسي.
 
مسلسل "إلا أنا" عبارة عن دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسرى الفخرانى، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور فى 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.

ومؤخرًا ردّت "درة" على الشائعات التى ظهرت بعد زواجها بأنها زوجة ثانية، وأن زوجها المهندس هانى سعد لم يطلق زوجته الأولى قائلة: "كل إنسان حر في اختياراته وحياته الخاصة يعيشها هو ويعرفها هو أنا اخترت رجل يحبني ونحبه والزواج هو الطريق المشروع الطبيعي اللي ربي وجهنا له.. وأتمنى الناس توقف كلام شوية علي وشكرا لكل من فرح لي".

كانت "درة" شديدة الحرص خلال الفترة الماضية على التكتم على كل ما يتعلق بحياتها الخاصة، وعدم نشر أي تفاصيل عنها على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت ترد دائمًا على شائعات ارتباطها بأنها عندما ترتبط ستعلن عن هذا الأمر.

ونشرت درة مجموعة من الصور لها من مهرجان الفضائيات العربية، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. 

تألقت درة كعادتها في الحفل بإطلالة أنيقة ومميزة، حيث ارتدت فستانا طويلا وذا أكمام مكشوفة باللون الأسود واتسم التصميم بحزام حول الخصر مما كشف عن رشاقتها وزاد من أناقتها.

وعلقت "درة" على الصورة، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام قائلة: "شكرا لمهرجان الفضائيات العربية على جائزة التميّز عن دوري في مسلسل الحرملك 1 و2 وشكرا للجمهور الغالي في كل البلاد العربية والنقاد". 
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