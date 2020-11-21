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فن

«شيشونات» برنامج جديد للمطربة التونسية شيرين اللجمي عبر اليوتيوب

السبت 21/نوفمبر/2020 - 11:58 م
المطربة التونسية
المطربة التونسية شيرين اللجمي
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سعيد فراج
انتهت الفنانة التونسية شيرين اللجمي من تصوير أخر حلقة في الموسم الاول من برنامجها "شيشونات" وهو  برنامج فني ترفيهي سيعرض على القناة الخاصة بها عبر موقع التواصل الاجتماعي اليو تيوب.

وينقسم البرنامج لأربعة اقسام  اولها بعنوان BEST STORy و يتضمن مجموعة من اهم الأحداث و الانشطة اليومية لشيرين اللجمي.

وهو جزء غير ثابت في البرنامج يتم التبديل بينه وبين جزء اخر بعنوان TRUTH TIME وتحاور فيه شيرين المع نجوم  الاعلام التونسي.

أما القسم الثاني فيحمل عنوان  JARRABTECH ?جربتش ويتضمن احداث مثيرة و تجارب جديدة ومتنوعة يشاركها في الحلقة ضيف من المع نجوم تونس من مختلف المجالات. 

أما القسم الثالث فيحمل عنوان  INSTA TIME وهو جزء مخصص لمتابعي الانستغرام حيث تشارك شيرين معجبيها  حياتها الخاصة لترد على بعض الأسئلة من خلال البرنامج  لتوطيد  العلاقة بينها وبين المعجبين.

اما القسم الرابع والاخير من البرنامج فبعنوانMUSIC TIME وهو الجزء المفضل لشيرين  لانها في كل حلقة تقدم عمل غنائي جديد مصور على طريقة الفيديو كليب ولاقى استحسان كبير من قبل المعجبين. 
البرنامج من إنتاج شركة CHIRINE LAJMI PROD تعرض على القناة الخاصة باليوتيوب الخاص لشيرين اللجمي.

وشيرين اللجمي هي .مطربة تونسية كانت بدايتها ببرنامج اكتشاف المواهب "أرب أيدل"《ARAB IDOL》 الموسم الاول 《2011_2012》 الذي تألقت به ووصلت الي النصف النهائي رغم صغر سنها .. ثم بدأت مشورها الفني باغنية "أسمر" من انتاج شركة "STAR VOICE" عرفها الجمهور في تتر المسلسل التونسي  اولاد مفيدة  "يادنيا يزينا " مع نجم الراب"BALTI.

غنت اغنية "ميسالش قوله " بالون الشعبي التونسي ونجحت نجاح كبير هناك وساهمت في نقلة نوعية لها في مشوارها الفني. آخر أعملها ديو مصور على طريقة الفيديو كليب مع الفنان ريان يوسف تحمل الاغنية عنوان "ياحياتي".

وصدر لها العام الحالي 2020 البوم غنائي بعنوان حكايات الحب. ويشمل 14 اغنية.

لشيرين تجربة سابقة في التقديم خلال شهر رمضان عبر قناة تونسنا وعلى مدار عامين لبرنامج بعنوان "شيرينات". وتستعد شيرين للجزء الثالث منه الذي سيعرض في رمضان القادم.

وتتواجد شيرين بالقاهرة حاليا للاتفاق وتسجيل بعض الأغاني الخاصة بها.
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