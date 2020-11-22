فرج عامر: سأشجع الأهلي أمام الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا.. فيديو

قال المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، إن مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا، ستكون صعبة علي الفريقين.





وأضاف فرج عامر، خلال تصريحات تليفزيونية، مع الإعلامي محمد فاروق، ببرنامج "البريمو"، المذاع علي قناة "تن"، أن المباراة ستكون قوية وصعبة علي الفريقين بسبب وجود أفضل لاعبين في مصر وإفريقيا، والدليل فوزهم علي فريقي الوداد والرجاء المغربي في دور نصف النهائي.





وتابع: الأهلي والزمالك نجحوا في التعاقد مع أفضل لاعبي في القارة الإفريقية من حيث القوة والمهارة الفنية العالية.





وأضاف: الفريق اللي هيلعب بجماعية وبهدوء أعصاب ستكون له الغلبة وسينجح في التتويج باللقب الإفريقي.





وأختتم: هشجع الأهلي أمام الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا.





ويترقب عشاق كرة القدم، المباراة المنتظرة بين فريقي الأهلي ونظيره الزمالك، في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2020، والذي سيقام على استاد القاهرة الدولي، يوم السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري .





ولم يلتق الفريقان من قبل في نهائي بطولة قارية، باستثناء مباراة كأس السوبر الأفريقي في أوائل تسعينيات القرن الماضي، والتي توج بها نادي الزمالك في جوهانسبرج الجنوب إفريقية، بهدف أحرزه أيمن منصور، ولكن تلك المباراة لا تقارن بنهائي البطولة الأقوى والأصعب في أفريقيا.. دوري الأبطال.





ونجح الأهلي في الوصول للمباراة النهائية بعد الفوز علي فريق الوداد المغربي في نصف النهائي، وأيضا وصول الزمالك بعد الفوز علي الرجاء المغربي في نصف النهائي، ليتقابل الفريقين يوم 27 من الشهر الجاري في نهائي دوري أبطال إفريقيا، علي استاد القاهرة.





وعينت شبكة قنوات بي إن سبورتس، المعلق التونسي الشهير عصام الشوالي، معلقًا لمباراة نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2020 بين النادي الأهلي ونظيره نادي الزمالك.





وستنقل شبكة بي إن سبورتس، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا، مباراة نهائي المسابقة بين النادي الأهلي ونظيره نادي الزمالك، على قناتين وهما beIN Sports HD 1، و beIN Sports HD 7.





وتنقل أيضًا قناة TIME SPORTS على التردد الأرضي، مباراة فريقي الأهلي والزمالك، في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، بتعليق المعلق المخضرم مدحت شلبي.



