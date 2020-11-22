الأرصاد تحذر: موجة طقس سيئ نهاية الأسبوع

كشفت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الإستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، موعد إستقرار حالة الطقس.





وقالت شاكر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل مقدم برنامج " من مصر"والمذاع عبر قناة " سي بي سي": "مع نهاية الأسبوع الجاري من الوارد أن تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الطقس، أو موجة طقس سئ، ويتم الآن متابعة الخرائط الجوية حتى يتم التأكد من المعلومات، وحتى الآن مازلنا في فصل الخريف بشكل طبيعي وما يحدث مجرد تقلبات جوية".





وأشارت إلى أن الساحل الشمالي شهد أمطار غزيرة، ووصلت إلى القاهرة ومدن شمال الصعيد، وأمس السبت استمرت الأمطار في وجه بحري، وكانت نهاية الموجة الجوية الصعبة، واليوم ستشهد المحافظات تحسن في الطقس، مع وجود فرص لسقوط أمطار على فترات متقطعة ببعض محافظات الوجه البحري، ويستمر يومي الأحد والاثنين.





ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ان يسود الطقس غدا، الأحد، نهارا شبورة مائية صباحا، طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري ،طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد معتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.





حالة الطقس ليلا - بارد على القاهرة والوجه البحري- بارد على السواحل الشمالية - مائل للبرودة على جنوب سيناء - بارد على شمال وجنوب الصعيد .





أمطار خفيفة 30% تقريبا على بعض المناطق من شمال الوجه البحري كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية ، أمطار خفيفة إلى متوسطة 40% تقريبا على بعض المناطق من السواحل الشمالية مطروح والاسكندرية ورشيد ودمياط وبورسعيد والعريش .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون: معتدل وإرتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح شمالية غربية





وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر





العظمى الصغرى

القاهرة العظمى 22 الصغرى 14

الاسكندرية العظمى 21 الصغرى 15

وادى النطرون العظمى 22 الصغرى 15

طنطا العظمى 22 الصغرى 14

شبين الكوم العظمى 22 الصغرى 15

دمنهور العظمى 22 الصغرى 14

بلطيم العظمى 22 الصغرى 15

مطروح العظمى 22 الصغرى 13

السلوم العظمى 21 الصغرى 13

سيوة العظمى 20 الصغرى 10

بورسعيد العظمى 22 الصغرى 18

دمياط العظمى 22 الصغرى 17

الزقازيق العظمى 22 الصغرى 14

المنصورة العظمى 22 الصغرى 14

الاسماعيلية العظمى 23 الصغرى 14

السويس العظمى 23 الصغرى 15

العريش العظمى 23 الصغرى 14

رفح العظمى 22 الصغرى 14

رأس سدر العظمى 25 الصغرى 18

نخل العظمى 21 الصغرى 09

نويبع العظمى 22 الصغرى 18

طابا العظمى 21 الصغرى 16

كاترين العظمى 19 الصغرى 06

الطور العظمى 25 الصغرى 16

شرم الشيخ العظمى 26 الصغرى 19

الغردقة العظمى 25 الصغرى 17

مرسى علم العظمى 24 الصغرى 18

الفيوم العظمى 22 الصغرى 14

بنى سويف العظمى 23 الصغرى 13

المنيا العظمى 23 الصغرى 12

أسيوط العظمى 23 الصغرى 12

سوهاج العظمى 24 الصغرى 13

قنا العظمى 25 الصغرى 14

الأقصر العظمى 25 الصغرى 14

أسوان العظمى 26 الصغرى 15

ادفو العظمى 26 الصغرى 15

أبوسمبل العظمى 25 الصغرى 14

الوادى الجديد العظمى 24 الصغرى 13

شلاتين العظمى 26 الصغرى 20

ابو رماد العظمى 25 الصغرى 20

حلايب العظمى 24 الصغرى 19

رأس حدربة العظمى 25 الصغرى 20