ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عضو مجلس إدارة الزمالك: لم نحدد مكان معسكر مباراة الأهلي

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 03:18 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد سمير
ابدي حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن استيائه من الأحداث المتعلقة بشأن لقاء فريقه أمام نادي مصر والذي أقيم ضمن مباريات دور الثمانية من بطولة كأس مصر.

واستطاع فريق الزمالك أن يحجز البطاقة الأخيرة نحو التأهل لدور الأربعة من بطولة كأس مصر عقب الفوز على نادي مصر بهدفين مقابل هدف وحيد، ليواجه الفريق الأبيض نظيره طلائع الجيش.

وقال عضو مجلس الزمالك في تصريحات عبر شاشة "النهار" :"لا أعرف إذا واجهنا فريق نادي مصر أو فريق زد، لكن لا يجوز أن يخوض فريق زد مباراة الزمالك بالصفقات الجديدة هذا مخالف للوائح، ولم أر مثل هذا في حياتي".

وعن موقف نادي الزمالك في تقديم شكوى رسمية لاتحاد الكرة، قال :"المباراة انتهت".

وتطرق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك للحديث عن مباراة القمة المقبلة أمام الأهلي في نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا :"لم نستقر على مكان المعسكر، نحن في انتظار قرار المدرب جيمي باتشيكو لانشغاله بلقاء نادي مصر".

وأضاف :"فرجاني ساسي وصل إلى مصر السبت، في المقابل سيصل أشرف بنشرقي اليوم الأحد".

وأنهى حمادة أنور حديثه عن اللاعب إمام عاشور، قائلًا :"إمام تهور لكن ينقصه الخبرات، لكن اللاعب لم يفعل أي شيء".

وشهدت مباراة الزمالك ونادي مصر طرد اللاعب إمام عاشور من اللقاء حيث خاض الفريق الأبيض أحداث الشوط الثاني إلى جانب الوقت الإضافي بـ10 لاعبين.

ووجه البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الشكر لجميع اللاعبين بعد الفوز على نادي مصر والصعود إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر.

وأضاف باتشيكو عقب المباراة، أن لاعبي الزمالك  قدموا مباراة جيدة ونجحوا في فرض سيطرتهم على المباراة، والصعود إلى الدور المقبل في البطولة بالرغم من صعوبتها.

وبعد عبور الزمالك فريق نادي مصر أصبح الفريق الأبيض أمام مباراة هامة مساء الجمعة المقبل عندما يواجه غريمه التقليدي الأهلي في نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا في لقاء سيقام على ملعب "استاد القاهرة".

ويسعى الزمالك إلى العودة للحصول على لقب دوري أبطال أفريقيا بعد غياب دام 18 عامًا حيث كان آخر تتويج على حساب فريق الرجاء البيضاوي المغربي.

ويتطلع الزمالك إلى مواصلة الحصول على الألقاب الأفريقية بعد الفوز بلقبي الكونفدرالية والسوبر الأفريقي على حساب كل من نهضة بركان المغربي والترجي الرياضي التونسي.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الزمالك يقترح إقامة مباراة ودية مع الأهلي لدعم مؤمن زكريا.. ويكشف استعدادات نصف نهائي دوري الأبطال

فيديو جديد.. 3 رسائل مهمة من مرتضى منصور للاعبي الزمالك

حمادة أنور: مباراة الرجاء صعبة.. وثقتنا كبيرة في الزمالك

أخبار الرياضة| لاعبو الزمالك يهتفون لـ فرجاني ساسي.. ورينيه فايلر يظهر بصحبة الخطيب.. وريال سوسيداد يتصدر الدوري الإسباني

ننسحب أحسن؟ عضو مجلس إدارة الزمالك يسخر من الرجاء المغربي| شاهد

حمادة أنور يكشف آخر تطورات حالة مصطفى محمد ويؤكد: نثق فى قدرات لاعبي الزمالك

ترشيحاتنا

بايدن لا يمكنه إلغاء قرار ترامب .. أمريكا تنسحب رسميًا من معاهدة الأجواء المفتوحة

بعد 67 مليون عاما.. ظهور الديناصور تي ريكس في أمريكا | صور

بعد الفوز على أبو قير.. الأهلي من الإسكندرية للتتش| اِعرف السبب

الصحة: تسجيل 358 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و14 حالة وفاة

هو كان عارف إنه إسرائيلي؟ أمير طعيمة يتساءل قبل الهجوم على محمد رمضان

مفاجأة جديدة في قضية سفاح الجيزة .. المهندس محمد: صحيت لقيت نفسي في مصيبة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرز داخل الكرتونة| صدمة عملاء أمازون بعد شراء بلايستيشن 5.. صور

بعد 67 مليون عاما.. ظهور الديناصور تي ريكس في أمريكا | صور

شربوا معقم اليدين بدل الكحول.. حفلة روسية تتحول إلى كارثة| صور