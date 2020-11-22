عضو مجلس إدارة الزمالك: لم نحدد مكان معسكر مباراة الأهلي

ابدي حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن استيائه من الأحداث المتعلقة بشأن لقاء فريقه أمام نادي مصر والذي أقيم ضمن مباريات دور الثمانية من بطولة كأس مصر.





واستطاع فريق الزمالك أن يحجز البطاقة الأخيرة نحو التأهل لدور الأربعة من بطولة كأس مصر عقب الفوز على نادي مصر بهدفين مقابل هدف وحيد، ليواجه الفريق الأبيض نظيره طلائع الجيش.





وقال عضو مجلس الزمالك في تصريحات عبر شاشة "النهار" :"لا أعرف إذا واجهنا فريق نادي مصر أو فريق زد، لكن لا يجوز أن يخوض فريق زد مباراة الزمالك بالصفقات الجديدة هذا مخالف للوائح، ولم أر مثل هذا في حياتي".





وعن موقف نادي الزمالك في تقديم شكوى رسمية لاتحاد الكرة، قال :"المباراة انتهت".





وتطرق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك للحديث عن مباراة القمة المقبلة أمام الأهلي في نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا :"لم نستقر على مكان المعسكر، نحن في انتظار قرار المدرب جيمي باتشيكو لانشغاله بلقاء نادي مصر".





وأضاف :"فرجاني ساسي وصل إلى مصر السبت، في المقابل سيصل أشرف بنشرقي اليوم الأحد".





وأنهى حمادة أنور حديثه عن اللاعب إمام عاشور، قائلًا :"إمام تهور لكن ينقصه الخبرات، لكن اللاعب لم يفعل أي شيء".





وشهدت مباراة الزمالك ونادي مصر طرد اللاعب إمام عاشور من اللقاء حيث خاض الفريق الأبيض أحداث الشوط الثاني إلى جانب الوقت الإضافي بـ10 لاعبين.





ووجه البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الشكر لجميع اللاعبين بعد الفوز على نادي مصر والصعود إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر.

وأضاف باتشيكو عقب المباراة، أن لاعبي الزمالك قدموا مباراة جيدة ونجحوا في فرض سيطرتهم على المباراة، والصعود إلى الدور المقبل في البطولة بالرغم من صعوبتها.





وبعد عبور الزمالك فريق نادي مصر أصبح الفريق الأبيض أمام مباراة هامة مساء الجمعة المقبل عندما يواجه غريمه التقليدي الأهلي في نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا في لقاء سيقام على ملعب "استاد القاهرة".





ويسعى الزمالك إلى العودة للحصول على لقب دوري أبطال أفريقيا بعد غياب دام 18 عامًا حيث كان آخر تتويج على حساب فريق الرجاء البيضاوي المغربي.





ويتطلع الزمالك إلى مواصلة الحصول على الألقاب الأفريقية بعد الفوز بلقبي الكونفدرالية والسوبر الأفريقي على حساب كل من نهضة بركان المغربي والترجي الرياضي التونسي.



