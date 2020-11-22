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تكنولوجيا

سونى تعود للمنافسة بإطلاق هاتف Xperia 10 III

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 07:02 ص
سونى تعود للمنافسة
سونى تعود للمنافسة مرة أخرى بإطلاق هاتف Xperia 10 III
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ندى على
ذكرت تقارير أن شركة سونى اليابانية تعتزم العودة من جديد مرة أخرى فى الأسواق العالمية للهواتف الذكية والمنافسة ضمن سلسلتها الشهيرة من هواتف Sony Xperia، عن طريق إطلاق هاتف Xperia 10 III ، من فئة الهواتف المتوسطة، وبتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G 
 
وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف Xperia 10 III سيأتى بشاة قياس 5.5 بوصة من نوع OLED ، ومعدل تحديث للشاشة 90 هرتز فى الثانية، وهو معدل متوسط، مع 3 كاميرات خلفية دقة 13ميجا بيكسل، مع نوتش فى أعلى الشاشة لكاميرا السيلفى. 


وسيعمل هاتف Xperia 10 III  بمعالج من نوع Snapdragon 690 الذى سيدعم تقنية 5G ، حيث من المفترضأن يقدم أداء أفضل من المعالجات السابقة التى تم بها إصدار هواتف Xperia ، ومن المحتمل أن تكون سعة التخزين العشوائية 4 أو 6 جيجا بايت رام ، وسعة التخزين الداخلية 128 جيجا بايت. 

وفقا للموقع فإن شركة سونى بإطلاقها هاتف Xperia 10 III  سستبى سعرا متوسطا تستطيع به جذب فئة كبيرة من مشترى هواتف الأندرويد الصينية مثل شركات فيفو وهونر وريدمى، كما أن بطارية الهاتف من المتوقع أن تكون بسعة 4000 مللى أمبير فى الساعة. 

وكانت شركة نوكيا الفنلندية قد قررت العودة مرة أخرى إلى الأسواق العالمية بإطلاق هاتف  Nokia N95  الشهير، والذى صدر للمرة الأولى فى عام 2007، حيث تعمل الشركة على إعادة تطويره بإضافة عدد من الكاميرات ذات الدقة العالية بمستشعرات عريضة وفائقة الاتساع ، مع فلاش LED قوى، مع مكبر صوت لإصدار صوت نقى وقوى.  

كما تعمل الشركة على تمكين هاتف Nokia N95 ليستطيع تشغيل مكالمات فيديو عالية الدقة، وتعمل نوكيا على ادخال وتجربة الكثير من التقنيات المختلفة، لتستطيع طرحه باللأسواق فى الفترة القادمة، ليكون قادرا على منافسة الهواتف الأخرى، حيث تعتقد الشركة أن له أفضلية عند طرحه بين المستخدمين بسبب ما يحمله من الذكريات حيث يعتبر من الهواتف الكلاسيكية، التى طالما رسخت فى ذهن المستخدمين. 

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