محمد شوقي: المنتخب الأولمبي يتعرض لحملة مدفوعة لضرب الاستقرار

أكد محمد شوقي، المدرب المساعد بالجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، أن البعض يتبنى حملة مدفوعة لضرب استقرار المنتخب الأولمبي الحاصل على بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة.





وقال شوقي في تصريحات لملعب أون بقناة أون تايم سبورتس: "لدي علم أن بعض الأشخاص يسعون لهدم استقرار المنتخب الأولمبي ولا يمكن توقع من هؤلاء.





وأضاف، أن بعض الأشخاص لا يرغبون في رؤية المنتخب الأولمبي في مستوى مميز ومستقر كما ظهر خلال الفترة الماضية وتسعى لهدم كل ما تحقق، لافتا إلى أن هذا سيكون أمر صعب تحقيقه.





وأوضح، أن هؤلاء الناس ليسوا لاعبين لكن هدفهم الأول هو هدم استقرار المنتخب الأولمبي، لكن كل هذا لن يؤثر على مسيرة المجموعة.





وتابع:" نحن خط أحمر فقد تم تكريم الجهاز الفني واللاعبين بعد تحقيق أمم إفريقيا تحت 23 سنة، وهذا أكبر دليل أننا على قدر كبير من المسؤولية".





وأردف شوقي: "الأمور في المنتخب الأولمبي ليست سهلة كما يعتقد البعض وهناك أشخاص هدفها عدم تحقيقنا لأي نجاح".





جدير بالذكر أن معسكر المنتخب الأولمبي انتهى منذ عدة أيام، ليبدأ جميع اللاعبين في العودة من جديد إلى أنديتهم.





وكان المنتخب الاولمبي حقق فوزا تاريخيا علي منتخب البرازيل بهدفين مقابل هدف في اللقاء الودي الذي جمعهما ضمن ختام الدورة الدولية الودية التي أقيمت في القاهرة من 12 حتى 17 نوفمبر الجاري للمنتخبات الأولمبية.





وتمكن رودريجو من إحراز الهدف الأول لصالح المنتخب البرازيلي في الدقيقة 17، عقب استغلال الخطأ الدفاعي للاعبي المنتخب الأولمبي ليتمكن من تسديد الكرة لتسكن شباك المنتخب الأولمبي.





وتمكن كريم العراقي من إحراز هدف تعادل المنتخب الأولمبي في الدقيقة الأولي من أحداث الشوط الثاني من خلال عرضية متقنة من الجبهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها كريم العراقي برأسية رائعة من أمام المرمى وضعت الكرة داخل الشباك.





وتمكن أحمد ياسر ريان من إحراز هدف التقدم في الدقيقة " 57 "، من عمر المباراة من خلال هجمة مرتدة سريعة من لاعبي المنتخب المصري بانطلاقة على الجبهة اليمنى لعبد الرحمن مجدي أنهاها بتمريرة بينية لأحمد ياسر ريان، لينفرد بالمرمى، ويتمكن من ترويض الكرة ثم سددها بشكل متقن داخل الشباك.



