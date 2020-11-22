علي جمعة: الأسرة ليست شركة تجارية تخرج منها وقتما تشاء.. فيديو

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن الأسرة هي الحياة وليست مسألة عارضة، وليست شركة تجارية يمكن أن تخرج منها بسهولة.





وأضاف علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أن الأسرة شراكة إنسانية لن تستطيع الخروج منها ولن تستطيع إنكار الأب والأم أو الإبن أو البنت.





وأشار إلى أن الأسرة ليست ورائها أرباح تحصل أو لم تحصل، وإنما هي حياة، وعلى الرجل أو المرأة إدراك هذا المفهوم بحق.





وأوضح، أن إصلاح المفهوم يأتي بطبيعة الحال بإصلاح السلوك من ثم إدخال السعادة على الأسرة وتحقيق استقرارها.





وذكر أن الله أباح الطلاق إذا استحالت العشرة بين الزوج والزوجة، وهناك نظام متكامل لإنهاء العلاقة الزوجية، من أجل الحفاظ على الأسرة، فهو الحل الأفضل في بعض الأحوال والهدف هو إصلاح الأسرة وليس تدميرها، فنرتكب أخف الضررين، بدلا من تدمير العلاقة بين الرجل والمرأة ومن ثم تدمير الأسرة، فتنهى العلاقة فقط ولا تهدم الأسرة.





ونوه أن نسبة الطلاق من المتزوجين تصل الآن إلى 25% أي أن كل أربعة متزوجين، يصل واحد منهم إلى الطلاق في العام الواحد.





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