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رياضة

كومان: خسرنا من اتلتيكو بخطأ وحيد

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 05:09 ص
صدى البلد
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محمد سمير
اعرب الهولندي رونالد كومان مدير برشلونة، عن استيائه من الخسارة ضد أتلتيكو مدريد بهدف دون رد، أمس السبت، في إطار منافسات الجولة العاشرة من الليجا.

وقال كومان، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لعبنا بشكل جيد في الشوط الأول، لكن فريقا مثل برشلونة لا يمكنه استقبال هذا الهدف في الدقيقة 47 كما حدث".

وأضاف: "اللاعبون يعملون بشكل جيد، لكننا نريد نتائج أفضل، وقمنا بأقصى ما يمكن، وكانت لنا فرصتان واضحتان للغاية للتعادل في المباراة، ونعلم أن أتلتيكو مدريد يُدافع جيدًا، والهدف جاء من خطأ وهو ليس أمرًا جيدًا ولا يمكن أن يحدث".

وعن إصابة بيكيه، أجاب: "أنا قلق مثل أي مدرب، واليوم لدينا العديد من الإصابات بسبب الجدول الزمني الضيق للمباريات، وسأنتظر للغد حتى أرى موقفه وأيضًا سيرجي روبيرتو، ولا أعرف ما إذا كانا سيغيبان لفترة، ولم أتحدث بعد مع الطبيب".

وأردف: "أراوخو؟ لن يكون جاهزًا للمشاركة في المباراة التالية".

وتابع كومان: "11 نقطة من أصل 24؟ مثل أي مدرب أنا المسؤول، ونعلم أنه يتعين علينا تحسين النتائج، وأثق في اللاعبين الذين أملكهم، ويجب أن نتطور في الهجوم والدفاع، ونعلم أننا بحاجة إلى سلسلة من الانتصارات في المباريات".

واختتم: "لدينا مجموعة من اللاعبين يجب الاعتماد عليهم في هذه الظروف، وعلينا أن نعمل بجد لتحقيق النتائج التي نريدها".

وفاز أتلتيكو مدريد بهدف نظيف على برشلونة ب في المباراة التي تجمعهما في قمة الجولة العاشرة لبطولة الدوري الإسباني.

غاب عن الشوط الأول الفرص الخطرة من طرف الفريقين، حيث ظهر جليًا الحذر الدفاعي من قبل الفريقين.

وفي الدقيقة 48، أحرز يان كاراسكو هدفًا لـ أتلتيكو مدريد بعد خروج خاطئ من شتيجن حارس مرمى برشلونة

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد أتلتيكو مدريد للنقطة 20 في المركز الأول، فيما توقف رصيد برشلونة عند 11 نقطة في المركز العاشر.

فاز أتلتيكو مدريد بهدف نظيف على برشلونة ب في المباراة التي تجمعهما في قمة الجولة العاشرة لبطولة الدوري الإسباني.

غاب عن الشوط الأول الفرص الخطرة من طرف الفريقين، حيث ظهر جليًا الحذر الدفاعي من قبل الفريقين.

وفي الدقيقة 48، أحرز يان كاراسكو هدفًا لـ أتلتيكو مدريد بعد خروج خاطئ من شتيجن حارس مرمى برشلونة

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد أتلتيكو مدريد للنقطة 20 في المركز الأول، فيما توقف رصيد برشلونة عند 11 نقطة في المركز العاشر.

كشف الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد، عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره، فريق برشلونة، في قمة الجولة العاشرة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم " لا ليجا" موسم 2020-2021.
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