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فن

فى حضور شقيقتها و زوجها .. بوسى تنشر صورا و فيديوهات من حفل عيد ميلاد أيتن عامر

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 07:11 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشرت الإعلامية بوسى مجموعة صورا جديدة عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهرت بوسى برفقة الفنانة ايتن عامر وهى تحتفل معها بعيد ميلادها.

ونشرت بوسى عدة فيديوهات من خلال خاصية الاستورى من  حفل عيد ميلاد ايتن عامر بحضور كلا من شقيقتها الفنانة وفاء عامر و زوجها محمد عز العرب.

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يذكر أن الفنانة آيتن عامر، أخر أعمالها مسلسل "فرصة تانية"، وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبري، أحمد مجدي، آيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامي، محمد أبو داود، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة وتميم عبده.

وكانت قد كشفت الفنانة آيتن عامر عن نتيجة تحليلها لفيروس كورونا، لترد على من يدعى إصابتها.

وكتبت عبر حسابها على تويتر:"يا جماعة احنا زى الفل الحمد لله وعملنا التست وطلع سلبي شكرا على السؤال، وارجوكوا تعالوا على نفسكوا شوية وبطلوا فتى معلش هنتعبكوا معانا".

واشادت بمسلسل "خيط حرير" للفنانة مي عز الدين وقالت أيتن عامر من خلال تغريدتها: "مسلسل خيط حرير يستاهل المتابعة، كل الأقسام فيه متألقة".
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فى حضور شقيقتها و زوجها .. بوسى تنشر صورا و فيديوهات من حفل عيد ميلاد أيتن عامر

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