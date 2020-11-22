مجرد 90 دقيقة.. النجمة التاسعة يا مروان يتصدر تويتر لدعم الأهلي





وجاءت تعليقات رواد تويتر:





حارب لحلمنا احنا واثقين فيك مجرد ٩٠ دقيقة





نحن دائما نثق فيك لا تخذلنا





احرص على تحقيق هدف السنة





خطوة واحده لتحقيق حلمنا





مجرد ٩٠ دقيقه احنا واثقين فيك





اصنع التاريخ للاهلى مجرد ٩٠ دقيقه





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ويترقب عشاق كرة القدم، المباراة المنتظرة بين فريقي الأهلي ونظيره الزمالك، في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2020، والذي سيقام على استاد القاهرة الدولي، يوم السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري أي بعد 7 أيام فقط من الآن.





ولم يلتق الفريقان من قبل في نهائي بطولة قارية، باستثناء مباراة كأس السوبر الأفريقي في أوائل تسعينيات القرن الماضي، والتي توج بها نادي الزمالك في جوهانسبرج الجنوب إفريقية، بهدف أحرزه أيمن منصور، ولكن تلك المباراة لا تقارن بنهائي البطولة الأقوى والأصعب في أفريقيا.. دوري الأبطال.





وقبل 7 أيام من المباراة، سنستعرض أبرز التفاصيل الخاصة بـ رقم 7 بين فريقي الأهلي والزمالك في المباريات التي جمعت الفريقين على مر التاريخ.





7 هو أكبر عدد من الأهداف التي سجلتها مباريات القمة بين النادي الأهلي ونادي الزمالك، لم تُسجل مرة بل مرتين، وكان النادي الأهلي هو المنتصر في هاتين المباراتين.





النادي الأهلي استطاع تحقيق انتصار تاريخي على نادي الزمالك بستة أهداف مقابل هدف في الجولة الثالثة والعشرين لبطولة الدوري، وذلك في السادس عشر من شهر مايو لعام 2002.





مباراة هي الأسوأ في ذاكرة الزملكاوية، حين تلقى الفريق أكبر هزائمه من غريمه التقليدي، في ليلة تألق فيها خالد بيبو بتسجيله سوبر هاترك، وتسببه في صناعة جملة تتردد على الأذهان كلما رأيناه أو اقتربت مباريات الأهلي أو الزمالك وهي "بيبو وبشير.. بيبو والجول" عندما أحرز الهدف الرابع متفوقًا على بشير التابعي مدافع الزمالك آنذاك.