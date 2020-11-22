لميس سلامة عن إشادة المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصري: نسير في الاتجاه الصحيح

قالت الاعلامية لميس سلامة، إن المؤسسات والمنظمات الدولية وخاصة الاقتصادية تشيد بسياسات الدولة المصرية، لافتة إلى أن صندوق النقد الدولي أشاد بالخطة الاقتصادية لمصر، وخاصة أنها لم تتأثر بتفشي فيروس كورونا، مضيفة: "الإشادات تؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح".





وأضافت الإعلامية لميس سلامة، خلال حوارها في برنامج "صباح البلد" الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي احمد حمدي، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قدم تهنئة خاصة للحكومة عبر صفحته على "فيسبوك "قائلا: "أتوجه بخالص التهنئة للحكومة على ما حققته من مؤشرات اقتصادية إيجابية خلال العام الحالى، بالرغم من أزمة كورونا وتداعياتها الشديدة، وهي الجهود التى أشادت بها كبري المؤسسات المالية الدولية، وفى مقدمتها الإعلان الرسمى من خبراء صندوق النقد الدولى بأن أداء الاقتصاد المصرى فاق التوقعات، وأبدى صلابة وقدرة على التعامل مع الجائحة نتيجة التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى .. كل التقدير لهذا العمل الدؤوب الممتد عبر السنوات الماضية .. والتحية والاعتزاز لدعم شعب مصر العظيم".





ولفتت إلى أن توقعات خبراء صندوق النقد الدولى بأن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو ٢,٨٪ في العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، بعد أن سجل معدل نمو ٣,٦٪ العام المالى الماضى رغم تداعيات أزمة كورونا.





وأضافت أن المؤشرات الدولية أعلنت أن مصر تحقق ثاني اعلى دولة في معدلات النمو الاقتصادي، وأننا الدولة الوحيدة التي استطاعت أن تحقق معدل نمو أكثر من 2% في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، مؤكدة على أن الحكومة المصرية تسير على الطريق الصحيح، وهذا الفضل يرجع إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الكامل.





وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن «الاجتماع تناول استعراض الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن مراجعة برنامج الصندوق مع مصر». وأثنى الرئيس خلال الاجتماع على ما تضمنته مراجعة برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر من إشادة خبراء الصندوق بتحقيق الاقتصاد المصري لأداء فاق التوقعات بالرغم من جائحة كورونا، وذلك بفضل الإدارة الرشيدة والإجراءات التنشيطية السريعة والشاملة والمتوازنة التي اتخذتها الحكومة، ومن قبلها التنفيذ الدقيق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الماضية.





عرض الدكتور محمد معيط التقديرات المحدثة المعلنة من قبل صندوق النقد الدولي لأداء الاقتصاد العالمي خلال عام 2020، والتي أكدت أن الاقتصاد المصري أبدى قدرًا كبيرًا من التماسك والصلابة والقدرة على التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، حيث أشارت تلك البيانات إلى تحقيق الاقتصاد المصري لثاني أعلى نمو اقتصادي عالمي في هذه الفترة بمعدل قدره 3,6%، إلى جانب كون مصر ضمن 15% فقط من الدول التي حققت معدل نمو إيجابي على مستوى العالم، وكذا كون مصر الدولي الوحيدة التي تحقق معدل نمو إيجابي أكثر من 2% خلال عام 2020 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



