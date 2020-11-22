الأوقاف: الهجرة غير الشرعية والحفاظ على الأنفس موضوع خطبة الجمعة القادمة

قررت وزارة الأوقاف أن يكون موضوع خطبة الجمعة القادمة : ” الهجرة غير الشرعية والحفاظ على الأنفس” .
وفِي هذا الصدد أكد د. محمد مختار جمعة أن الهجرة غير القانونية هي هجرة غير شرعية وحرمة الدول كحرمة البيوت وأشد .
وأضاف جمعة كما لا يجوز أن تدخل بيت أحد بدون إذنه فإنه لا يجوز أن تدخل دولة بدون إذن سلطتها القانونية .
و إذن دخول أي دولة هو عهد أمان لك ومنك ، فكما أنه يوفر لك الإقامة الآمنة المستقرة فإنه يقتضي منك الحفاظ على أمن هذه الدولة وأمان أهلها بغض النظر عن ديانتهم أو جنسهم أو عرقهم أو لونهم ، فأنت لم تدخلها باسم الدين إنما دخلتها باسم الإنسانية ، فعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به ، و احفظ لهم ما تحب أن يحفظوه لك ، فهذا عين العقل والنصفة والاتزان العقلي والإنساني .
وشددت الوزارة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير ، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة ، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين ، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة .
نسأل الله العلي القدير أن يُعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد ، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين ، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى .
من ناحية أخرى يعقد وزير الأوقاف اجتماعًا صباح يوم الاثنين بمجلس إدارة نقابة قراء القرآن الكريم المنتخب ، وذلك بقاعة حراء ، بديوان عام وزارة الأوقاف.
وذلك لدارسة أوجه التعاون بين النقابة وشئون القرآن بالوزارة في المرحلة المقبلة خدمة لكتاب الله عز وجل .
واعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مبلغ 100 الف جنيه لدعم معاشات نقابة القراء وفي إطار خدمة القرآن الكريم وحفظته .
وأكد الوزير في تصريح خاص ل " صدى البلد " ان الوزارة لن تتوانى في دعم نقابة القراء ولن تتخلى عنها لأنها تضم حفظة كتاب الله عز وجل ويجب إكرامهم ورفعة شأنهم كما كما نفعل مع بيوت الله من خلال إعمارها وصيانتها فنحن فخورون بخدمة أهل القرآن وبيوت الله عز وجل .