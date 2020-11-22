موعد عودة الكهرباء بعد قطعها عن عدة مناطق بالغردقة

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، عن فصل التيار الكهربي عن عدة مناطق متفرقة بالغردقة لصيانة المحولات الدورية المتبعة دوريا، وذلك اليوم الأحد.

وكشف مركز علميات محافطة البحر الأحمر ، عن المناطق التي سيتم فصل التيار الكهربائي بها وهي عمارات الجيش بالاحياء، ومحطة الصرف الصحى ، ومحطه خزان المياه بالمنطقة وذلك يوم الأحد، وذلك من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

من جانبه كشف مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، أن عادة ما يتم فصل التيار الكهربى لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتى تجرى بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، أو عمل مناورة طوارئ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دورى لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها.

كما أكد المصدر أن تلك الصيانة ينتهجها قطاع شبكات البحر الأحمر بشكل دورى وبصفة عامة على جميع مدن المحافظة وخاصة الغردقة وغارب، حيث تشمل الصيانة المحولات فقط، ويجرى التنسيق مع مجالس المدن فى الكابلات المكشوفة لتغطيتها، وتحديدًا إدارة الكهرباء بمجالس المدن.

وفى سياق آخر

أكد المحافظ خلال كلمته على الدور البارز الذي تقوم به وزارة القوى العاملة حاليًا لمساعدة العمالة غير المنتظمة في ظل تأثرها بجائحة كورونا التي تركت آثارًا سلبية على العديد من القطاعات والفئات ومن بينها هذه الفئة من العمال، بما يؤكد أن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لا تنسى أبناءها، وتقف إلى جانب كل المصريين في مختلف الأزمات.

وتابع اللواء حنفي " أود أن أؤكد أن كل هذه الجهود والنجاحات تتم بتكليفات من قائد مسيرة التنمية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي يولي اهتمامًا كبيرًا بجميع المواطنين بشكل عام، وبالعمال والصيادين على وجه الخصوص، في كافة المحافظات وفي المحافظات الحدودية بصفة خاصة، ويتابع بشكل مباشر وعلى مدار اليوم نسب الإنجاز بكافة المشروعات القومية".

وفي نهاية كلمته أعرب المحافظ عن استعداد جميع الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحر الأحمر للتعاون مع وزارة القوى العاملة، لتقديم أي مساعدة تحتاجها لتذليل أية عقبات تواجهها خلال تقديمها خدماتها لجميع العاملين بالمحافظة، لافتًا إلى أنه استمع مع وزير القوى العاملة إلى مطالب الصيادين، وقاما بمناقشتها وسيتم تقديم كافة أوجه الرعاية الصحيّة والاجتماعية لهم.