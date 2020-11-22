حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

شدد اللواء هشام آمنة

، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة من خلال حملات مكبرة ورادعة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.





وفي نفس السياق نفذت الوحدات المحلية لمراكز (الدلنجات، أبوالمطامير، المحمودية، حوش عيسى)، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.





وأسفرت الحملة عن إزالة 9 حالات تعدى فى المهد على مساحة 1891 م2 عبارة عن: إزالة 5 حالات تعد على الأراضي الزراعية بقرى المسين وطيبة بالدلنجات بمساحة 1486 مترا مربعا عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية.





كما تم إزالة مباني مخالفة بدون ترخيص داخل وخارج الحيز العمراني بمساحة 205 أمتار مربعة بنطاق وحدة عمر مكرم والنجاح ببدر، إزالة 2 حالة تعد في المهد علي الأراضي الزراعية بمساحة 200 م2 عبارة شدة خشبية لعمل سملات خرسانية ومباني بالطوب الابيض والمونه الاسمنتيه بنطاق قرى النمرية والصديق بأبو المطامير.





ويذكر أن نفذت الوحدات المحلية لمراكز (الدلنجات، أبو المطامير، المحمودية، حوش عيسى)، أمس، السبت، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.





وأسفرت الحملة عن إزالة 8 حالات تعد فى المهد على مساحة 1339 م2 عبارة عن: إزالة 5 حالات تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 805 أمتارمربعة بقرية المسين بالدلنجات عباره عن مباني من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية، إزالة حالة تعد بمساحة 300م على أرض زراعية خارج الحيز العمراني عبارة عن شدة خشبية بنطاق الوحدة المحلية لقرية زاوية صقر بأبو المطامير، وتنفيذ إزالة فى المهد لحالة تعد على الأرضى الزراعية بمساحة 144 مترا مربعا بنطاق الوحدة المحلية لسيدي عقبه بالمحمودية عبارة عن شدة خشبية وحديد تسليح.





كما تم إزالة حالة تعد في المهد على الأراضى الزراعية بمساحة 90 مترا بنطاق قرية أبو الشقاف ناحية الأبقعين بحوش عيسى عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض.





كما نفذت الوحدات المحلية، لمراكز (الدلنجات، شبراخيت، بدر، إيتاي البارود)، حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.





وأسفرت الحملة عن إزالة 10 تعديات فى المهد على مساحة 1375 م2 عبارة عن:- إزالة 5 حالات تعد على الأراضي الزراعية بقري الوفائية والمسين وطيبة بالدلنجات بمساحة 1120 مترا مربعا عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية كما تم فك شدة خشبية دور أرضي.





كما تم إزالة حالة تعد بمساحة 110م2 عبارة عن شدة خشبية لسقف دور ثانى بقرية جزيرة نكلا بشبراخيت، إزالة مبنى وحجرة مخالفة وبدون ترخيص خارج الحيز وعلي أرض زراعية بمساحة 145 م2 خارج الحيز بنطاق قريتى النجاح وأم صابر ببدر، وتنفيذ قرار إزالة فورية للدور الأول العلوي مخالف بدون ترخيص بنطاق الوحدة المحلية لقرية معنيا بإيتاي البارود.





كما نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز (بدر الدلنجات، أبو المطامير، أبو حمص)، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.





وأسفرت الحملة عن إزالة 12 تعد فى المهد على مساحة 3946 م2 عبارة عن: ️إزالة مباني مخالفة بدون ترخيص على أرض زراعية بمساحة 1890 م2 تابعة لجمعية الهداية بوحدة النجاح ببدر.





كما تم إزالة 7 حالات تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 1639 مترا مربعا بقرى الوفائية والمسين البندر بالدلنجات عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية والأسقف الخشبية، كما تم إزالة هنجر صاج تعد على الأراضي الزراعية.





وأسفرت الحملة أيضا عن إزالة 3 حالات تعد في المهد على الأراضى الزراعية بمساحة 320 م2 بقرى الظافر والعزيمة واليشع بأبو المطامير عبارة عن مباني بالطوب الأبيض والمونة الأسمنتية وشدة خشبية لعمل سملات خرسانية، إزالة حالة تعد بمساحة 97 مترا بأبو حمص عبارة عن حسيرة خرسانية.





كما نفذت الوحدات المحلية لمركزي أبو المطامير والدلنجات، الأربعاء الماضى، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.





وأسفرت الحملة عن إزالة حالتين تعدى فى المهد على مساحة 420م2 عبارة عن: إزالة حالة تعد بالبناء على أرض زراعية بمساحة 220م عبارة عن أسوار طولية وعرضية بمنطقة العزه بقرية الناصر بأبو المطامير.





وإزالة حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 200 متر بقرية الوفائية بالدلنجات عبارة عن مباني مقسمة من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية.





كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور برئاسة محاسب عادل عبد الكريم، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.





وأسفرت الحملة عن إزالة 4 حالات تعد بالمهد بمساحة 620 م2 عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض بقرية الأبعادية.





كما نفذت الوحدات المحلية بمراكز الدلنجات وأبو المطامير، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة والزراعية حفاظا على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.





وأسفرت الحملة عن إزالة حالتي تعد على مساحة 300م2 عبارة عن: إزالة حالة تعد بقرية مؤسسة البستان بمركز ومدينه الدلنجات بمساحة 200م2 عبارة عن مباني مقسمة من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية على أرض زراعية.





كما تم إزالة حالة تعد بنطاق الوحدة المحلية لقرية كوم الفرج بمركز ومدينة أبو المطامير بمساحة 100م2 عبارة عن مباني بالطوب الأبيض.



