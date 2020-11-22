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تعليم

بحضور وزير الشباب والرياضة.. ندوة بعنوان "مصر أولًا.. لا للتعصب" بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 01:02 م
جامعة مصر للعلوم
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا
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كريم ناصر
تستضيف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يوم الثلاثاء المقبل، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في ندوة كبرى للحديث عن مبادرة "مصر أولًا.. لا للتعصب" والتي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

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يشارك في الندوة خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والكاتب الصحفى، خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير "اليوم السابع"، وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والطلاب ، وأكد جبر، أن المبادرة سببها رغبة البعض في إثارة الفتنة بين فريقى الأهلى والزمالك بنهائى دورى الأبطال الأفريقى، فجاءته الفكرة بتحويل المباراة إلى عامل إيجابى وفرصة لإعلان أن مصر بخير وآمنة وشبابها بخير، موضحا أن هدف المبادرة الحفاظ على سلامة الجماهير، في حين أن بعض البرامج تثير أزمات لا داعى لها، لكن المجلس له ضوابط للحفاظ على سلامة الشعب المصرى، فليفز الأهلى أو الزمالك لكن مصر هى الفائزة فى النهاية والأهم هو التحلى بالروح الرياضية.

وأضاف جبر، أن المبادرة ستنطلق بعد نهائى دورى الأبطال بـ24 ساعة وسيكون بشكل فعال الإعلام هو البطل فى هذه المعركة، والمبادرة لها خطة شاملة لمدة عام وبرنامج شامل لا يقتصر على الأهلى والزمالك فقط.

وقال خالد الطوخى إن أهمية هذه الندوة تكمن فى أنها ستتناول قضية فى غاية الخطورة نحن فى أشد الحاجة الآن للتخلص منها وهى قضية التعصب، لأن التعصب سيظل آفة المجتمعات خاصة "التعصب الأعمى" الذى سيبقى أحد اهم وأبرز الأسباب التى تؤثر بالسلب وبشكل خطير على تماسك المجتمعات وعلى وجه الخصوص إذا كان هذا التعصب رياضيًا، فمجال الرياضة يجب ان يبنى ولا يهدم ويجب أن يضبط سلوك الشباب بما ينعكس بشكل إيجابي على المجتمع ككل.

وتنظم  كلية تكنولوجيا المعلومات بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يوم ٢٨ الشهر الحالى المؤتمر  الدولى "آسيت ٢٠٢٠ " وذلك فى إطار حرص الجامعة على الاستفادة من التطورات الهائلة التى يشهدها مجال الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات باعتباره ركيزة أساسية من ركائز ومقومات التنمية.

المؤتمر يستمر لمدة ٣ أيام ويقام تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ويتناول تطور تطبيقات "الذكاء الاصطناعى" بشكل عام مع التركيز على قضية "التعليم عن بعد" فى زمن تفشى فيروس كورونا الذى يجتاح العالم الآن.

صرح بذلك الدكتور محمد العزازى رئيس الجامعة وأضاف أن المؤتمر سيقام "أون لاين"  بالكامل وذلك تنفيذًا لقواعد التباعد الإجتماعى والاجراءات الاحترازية المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا المستجد مشيرًا الى أنه سيقام بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية الذى يتخذ من الأردن مقرًا له  ويرأسه د.عمرو عزت سلامة الذى من المقرر يلقى كلمه ترحيبية خلال حفل الافتتاح.
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