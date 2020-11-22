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سيارات

مرسيدس E-CLASS 2021 تفوز بجائزة سيارة العام من مجلة موتور تريند

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 12:00 م
صدى البلد
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محسن مجدي

فازت مرسيدس E-Class 2021 بلقب سيارة العام من قبل مجلة "موتور تريند"، وذلك بعد حصولها على تحديثات منتصف العمر في بداية العام الجاري.


وأوضحت التقارير الصحفية، أن نسخة "S500" من مرسيدس E-Class 2021 تحصل على محرك سداسي الأسطوانات سعة 3.0 لتر تربو يولد قوة 429 حصانا و521 نيوتن متر من عزم الدوران، بالإضافة إلى 21 حصانا أخرى في حالة اختيار النسخة الهايبرد.


وفي هذا العام، جمعت الصحيفة 18 سيارة مختلفة و30 طرازا مختلفا، بما في ذلك أمثال أودي S4 وبي إم دبليو الفئة الرابعة وكاديلاك CT4 وكرايسلر باسيفيكا وجينيسيس G80 وجينيسيس G90 وكيا K5 وبوليستار 2 وغيرها، ثم تم اختيار ستة مرشحين نهائيين، وهم بي إم دبليو الفئة الثامنة جران كوبيه وهيونداي سوناتا ومرسيدس CLA ومرسيدس E-Class ونيسان سنترا وبورشه تايكان.


ومن أجل تحديد سيارة العام، وضعت موتور تريند 6 معايير رئيسية لكل سيارة تختبرها، وتشمل التقدم في التصميم، والتميز الهندسي، والكفاءة، والسلامة، والقيمة، وأداء الوظيفة المقصودة، واختبرت موتور تريند E-Class الجديدة بمختلف طرازاتها خلال برنامج الاختبار الذي استمر 10 أيام، بما في ذلك E 350 وE 450 وكشف وكوبيه وE 63 S وواجون.   

       

ومن المثير للاهتمام، أن 2021 E-Class ليست سيارة جديدة تمامًا، مثل العديد من المركبات الأخرى في اختبار سيارة العام، وبدلًا من ذلك، فإن طراز 2021 هو تجديد لشكل E-Class من الجيل W213 الذي انطلق في أوائل عام 2016، ورغم أنها كانت تحديثات منتصف العمر، إلا أن مرسيدس قامت بإجراء تحسينات كبيرة على السيارة.


وقال فريق موتور تريند، إن مرسيدس E-Class 2021 أصبحت أكثر إثارة للإعجاب من خلال حقيقة أن كل شكل وطراز يتفوق في جميع الظروف على سبيل المثال، كانت سيارة E-Class كشف قبل تحديثات منتصف العمر تعاني من اهتزازات رهيبة، لكن موديل العام 2021 تمكن من حل المشكلة.


وتحظى سيارات مرسيدس بثقة عالية من قبل المستهلكين، كما أنها تتمتع بإمكانيات فريدة لم تتوافر في غيرها من السيارات.

مرسيدس E-CLASS 2021 تفوز بجائزة سيارة العام من مجلة موتور تريند
مرسيدس E-CLASS 2021 تفوز بجائزة سيارة العام من مجلة موتور تريند
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