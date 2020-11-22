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محافظات

الكشف على 1517 مريضاً في قافلة طبية لقرية 49 الدرافيل ببلقاس

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 04:20 م
الكشف على المواطنين
الكشف على المواطنين في مبادرة حياة كريمة
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همت الحسينى
 وجه الدكتور سعد مكي  وكيل وزارة الصحة  بالدقهلية بقافلة علاجية مجانية لقرية 49 الدرافيل مركز بلقاس خلال يومي 20،21 نوفمبر الجاري.

أعلنت ذلك  مديرية الصحه بالدقهلية فى بيان لها اليوم الأحد وأوضحت انه في إطار الجهود  التي تبذلها الدولة  لوصول وتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا ولجميع المواطنين في أماكنهم وتنفيذا للمبادرة التي اطلقها رئيس الجمهوريه "حياة كريمة" وتحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة. 

وأضاف البيان أنه  تم توقيع الكشف الطبي على 1517 مريضا خلال اليومين، وضمت القافلة  10 عيادات متخصصة  شملت   2 عياده باطنه و 2 عياده اطفال وعياده جلديه وعياده جراحه وعيادة أسنان وعيادة عظام وعياده نسا وتنظيم اسره فيما تم الكشف على 407 حالات باطنة و 420 أطفال و 217 عظام و 162 جلدية و 90 أسنان و 78 جراحة و 143 نسا وتنظيم أسرة.

واشار البيان الى انه تم توفير 134 صنفا علاجيا للحالات، كما تم إجراء  482 تحاليل مختلفة للمرضى، وإجراء 142 حالة أشعة عادية  وموجات صوتيه للمرضى، وأقيم على هامش القافلة  38 ندوة تثقيفية للمرضى، وتم الكشف على 130 مريض للكشف المبكر لأمراض الضغط والسكر بالدم، كما تم تحويل 11 حاله للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم،  كما تم اصدار عدد 2  قرار  علاج على نفقة الدولة للمرضى .

ومن جانبه أكد وكيل الوزارة إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناه عن المرضى. 

وكان "الدكنور سعد  مكى " قد اعلن عن وصول 10 ماكينات غسيل كلوي و55 كرسي غسيل كلوي دعما من صندوق تحيا مصر  ويأتي ذلك في اطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بإحلال وتجديد اجهزة الغسيل الكلوي بالمستشفيات الحكومية ضمن المبادرة الرئاسية لرعاية مرضى الفشل الكلوي (كلنا جنبك) التي دشنها رئيس مجلس الوزراء . 

واشار الدكتور سعد مكى الى ان الماكينات سيتم توزيعها طبقا لاحتياجات وحدات الكلى بمستشفيات الدقهلية حيث كان من نصيب مستشفى المنصورة العام الجديد موجها الشكر إلى القيادة الحكيمه والتى تسعى دائما الى مساندة افراد الشعب.

الكشف على 1517 مريضاً في قافلة طبية لقرية 49 الدرافيل ببلقاس
الكشف على 1517 مريضاً في قافلة طبية لقرية 49 الدرافيل ببلقاس
الكشف على 1517 مريضاً في قافلة طبية لقرية 49 الدرافيل ببلقاس
الكشف على 1517 مريضاً في قافلة طبية لقرية 49 الدرافيل ببلقاس
الكشف على 1517 مريضاً في قافلة طبية لقرية 49 الدرافيل ببلقاس
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