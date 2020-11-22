البورصات العربية.. ارتفاع بأسواق المال في السعودية والكويت والبحرين.. وتباين أداء المصرية بمستهل تعاملات الأسبوع.. وتراجع بورصات فلسطين والأردن والعراق ومسقط

البورصات العربية:

- ارتفاع بأسواق مال السعودية والكويت والبحرين

- تباين أداء البورصة المصرية بمستهل تعاملات الأسبوع

- تراجع بورصات فلسطين والأردن والعراق ومسقط









شهدت معظم البورصات العربية حالة من التراجع، بمستهل جلسات الأسبوع، اليوم الأحد، الموافق 22 نوفمبر 2020، وذلك خلال عمليات التداول المختلفة بكل بورصة على حدة، إلا أن الأسهم السعودية والكويتية شهدت ارتفاعات بختام تعاملات اليوم، وفيما يلي تفصيليا أداء البورصات العربية اليوم الأحد..





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بورصة السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 9.75 نقطة ليقفل عند مستوى 8588.17 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 13 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 452 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 517 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 102 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 83 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أبو معطي، باتك، أمانة للتأمين، أنابيب السعودية، عناية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات العمران، بحر العرب، شمس، أسيج، وبوبا العربية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و 4.40% .

فيما كانت أسهم شركات أنابيب، طباعة وتغليف، زين السعودية، نسيج، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الأسماك، فيبكو، طباعة وتغليف، نسيج، وتهامة هي الأكثر نشاطا في القيمة، كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 614.03 نقطة ليقفل عند مستوى 19.719.78 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 32 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 227 ألف سهم تقاسمتها 1286 صفقة.





بورصة الكويت

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشر السوق العام 6ر13 نقطة ليبلغ مستوى 57ر5540 نقطة بنسبة صعود بلغت 25ر0 %، وتم تداول كمية أسهم بلغت 3ر111 مليون سهم تمت عبر 6945 صفقة نقدية بقيمة 30 مليون دينار كويتي .

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 4ر12 نقطة ليبلغ مستوى 69ر4364 نقطة بنسبة صعود بلغت 29ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 3ر62 مليون سهم تمت عبر 3065 صفقة نقدية بقيمة 1ر6 ملايين دينار .

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 3ر14 نقطة ليبلغ مستوى 10ر6133 نقطة بنسبة صعود بلغت 23ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 03ر49 مليون سهم تمت عبر 3880 صفقة بقيمة 9ر23 مليون دينار .





البورصة المصرية

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم، وسط ترقب لأية أنباء جديدة بالسوق خاصة على صعيد الشركات الكبرى والقيادية، فضلًا عن اتجاه بعض شرائح المستثمرين لتسوية مراكزهم المالية بشكل مبكر قبل نهاية الشهر.

وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مستوى 629.3 مليار جنيه بعد تداولات كلية بلغت 1.5 مليار جنيه.

وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.37 % ليغلق عند مستوى 10858.26 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 30" بنسبة 0.53 % ليسجل 2020.81 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.25 % مسجلا 2945.13 نقطة.





بورصة البحرين