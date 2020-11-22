تلقوا عزاءه بعد 4 سنوات من وفاته .. حكاية العليمي ابن المنوفية| صور

جاء ذلك عقب اعدام المتهم الرئيسي سامح أبو حريرة المتهم بقتل محمد العليمي ابن شما لاعتراضه على بلطجة عائلة أبو حريرة ونشر تجارة المخدرات بقريته.

بعد مرور ٤ سنوات من وفاته اقيم سرادق العزاء ووقفت أسرته تتلقي التعازي إنه محمد عيسي العليمي شهيد قرية شما بمركز أشمون بمحافظة المنوفية كما أطلق عليه أهل القرية.

حالة من الفرحة والسعادة بين أبناء القرية.

حيث نفذ حكم الاعدام على المتهم الرئيسي بالقضية سامح أبو حريرة وسط

حيث نفذ حكم الاعدام على المتهم الرئيسي بالقضية سامح أبو حريرة وسط حالة من الفرحة والسعادة بين أبناء القرية.

طلق عليها اسم شهيد الكرامة كما لقبه أهل قريته.

تم القصاص واعدام المتهم الرئيسي وسيتلقون العزاء غدا الاحد بجوار المدرسة التي أ

حيث تصدر المنشور "لا اله الا الله ولكم في القصاص حياة " معلنين إنه

وتم توزيع منشور بالقرية إنه تم القصاص لابن القرية محمد عيسي العليمي

وتم توزيع منشور بالقرية إنه تم القصاص لابن القرية محمد عيسي العليمي حيث تصدر المنشور "لا اله الا الله ولكم في القصاص حياة " معلنين إنه تم القصاص واعدام المتهم الرئيسي وسيتلقون العزاء غدا الاحد بجوار المدرسة التي أ طلق عليها اسم شهيد الكرامة كما لقبه أهل قريته.

4 سنوات لم يتاون أهل قرية شما في متابعة قضية مقتل ابن القرية محمد العليمي دفاعا عنهم حيث كانوا يقطعون مئات

4 سنوات لم يتاون أهل قرية شما في متابعة قضية مقتل ابن القرية محمد العليمي دفاعا عنهم حيث كانوا يقطعون مئات الأميال لحضور جلسات محاكمة المتهمين من أبناء عائلة أبو حريرة.

ودافع العليمي عن قريته لحمايتهم من تجار المخدرات وكان جزاءه مقتله علي يد أحد أبناء عائلة أبو حريرة التي أثارت الرعب والقلق بالقرية ونشرت السلاح والمخدرات حتي تم طردهم من القرية في عام ٢٠١١ ليعودوا للانتقام من أهل القرية في عام ٢٠١٦ بمقتله.





محمد العليمي صاحب ال 45 عاما ابن قرية شما بمركز أشمون متزوج ولديه 4 بنات وطفل صغير أخذ على عاتقه خدمة قريته وأبنائها ومساعدة المحتاجين وتجهيز العرائس اليتيمات وساهم في إنشاء مدرستين بالقرية وكذلك بناء محطة مياه ووحدة غسيل كلوي أفنى حياته في مساعدة الناس، حسبما أكد أهالي قريته وجيرانه.





حارب العليمي أبناء عائلة أبو حريرة الذين نشروا البلطجة والمخدرات والسلاح وقتلوا 11 شخصًا من أبناء القرية في معركة حامية حولت القرية

إلى ثكنة عسكرية وجرى القبض على 22 من أبناء عائلة أبو حريرة ولكن سرعان ما تم الإفراج عنهم ليعودوا أكثر بطشا للانتقام حيث قرروا تحويل القرية تحت سيطرتهم والانتقام من اي مقاوم لهم.





ولكن أهالي القرية طردوهم منها، وأشعلوا النيران بمنازلهم، وفر جميع أهالي العائلة في عام 2011 من القرية، وكان "العليمي" شاهدًا على

ذلك ولكنهم كانوا يريدون العودة وتهديد الأهالي.





أخذ العليمي، على عاتقه مع عددٍ من الأهالي عقد الجلسات العرفية وأرسل عدة شكاوى واستغاثات إلى وزارة الداخلية من أجل تنفيذ ما جرى في آخر جلسة عرفية بين العائلتين بعدم دخولهم للقرية ودفع تعويض لأهالي ضحاياهم وصل به الأمر إلى إرسال استغاثة عاجلة إلى رئاسة الجمهورية وأن يتم حماية أهل القرية من بطش العائلة.





تلقى العليمي العديد من تهديدات القتل من أبناء أبو حريرة لرفضه عودتهم للقرية، وكان آخرها: " إذا رحل النهار فلابد من دخول الليل، وإذا عاش

الإنسان فانتهاء عمره بدخوله القبر" برسالة على هاتفه قبل مقتله بساعات.





خرج العليمي لمشاهدة مباراة مصر وغانا في نوفمبر 2016، وتعقبه الجناة عقب المباراة، حيث أكد صديقه "خيري السيسي" أنه بالقرب من كوبري

حمام، على مدخل القرية، كان خلف المجني عليه، العليمي، وشاهد أحد الأشخاص من عائلة أبو حريرة، يدعى سامح، يطلق النار عليه. وحتى يتأكد من مقتله قام بتفريغ باقي خزنة السلاح ليلفظ العليمي أنفاسه، بعد نقله لمستشفى أشمون.





انتفضت قريته وثارت حزنًا عليه، وقطع الأهالي الطرق والسكة الحديد ونزع فلنكات القضبان، في حالة غضب عارمة لم تستطع قوات الشرطة السيطرة عليها، سوى بالقبض على عدد منهم، ولكن سرعان ما تم الإفراج عنهم لتهدئة الأوضاع.





تحولت قرية شما إلى ثكنة عسكرية تسكنها الشرطة على مدار عدة أيام، وحضر إليها كبار مسئولي وزارة الداخلية لامتصاص غضب الأهالي، ومنهم مساعدو الوزير، واعدين الأهاليبالقبض على الجناة.





وبذلت قوات الشرطة جهودها، وقبض على 67 من أبناء عائلة أبو حريرة ومعاونيهم، إلى أن سلم "سامح أبو حريرة"، المتهم الرئيسي، نفسه إلى قوات الشرطة.





ووجهت النيابة لـ 12 متهمًا، تهم القتل العمد مع الإصرار والترصد لـ"محمد عيسى العليمي"، وإحراز أسلحة نارية بدون ترخيص، وذخائر بدون اختصاص.





والمتهمون الـ 12 هم: "سامح علي أبو حريرة، أحمد محمد علي حريرة، حمدي علي محمد حريرة، علي مسعود حريرة، محمد علي محمد حريرة، نبيل علي محمد حريرة، هيثم علي محمد حريرة، حنان علي محمد حريرة، كريمة فهمي جبريل، مسعود علي محمد حريرة، أمل علي محمد حريرة، بدرية محمد أبو الغيط".





وقضت محكمة جنايات شبين الكوم، والمنعقدة بمحكمة وادي النطرون بإحالة أوراق الـ 12 متهمًا إلى فضيلة المفتي، بعد أن قضت بإعدامهم.





وقضت محكمة النقض بتأييد حكم الإعدام علي سامح ابو حريرة ، قاتل محمد عيسى، ابن قرية شما، التابعة لمركز أشمون بالمنوفية.





وكان مفتي الجمهورية صدّق على قرار محكمة جنايات شبين الكوم، باعدام سامح أبو حريرة المتهم الرئيسي في قتل محمد عيسى العليمي.



