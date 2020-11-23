الدرهم الإماراتي يتراجع.. أسعار العملات العربية في بنك مصر اليوم

ننشر سعر العملات العربية مقابل الجنيه بمستهل تعاملات اليوم الإثنين، الموافق 22 نوفمبر 2020، وفقًا لآخر تحديث لبنك مصر، سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الإثنين 48.6079 جنيه للشراء و51.3668 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.07 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع، وبلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم 4.22 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري نحو 40.28 جنيه للشراء 41.61 جنيه للبيع، وبلغ سعر صرف الدينار الأردنى 21.71 جنيه للشراء و22.16 جنيه للبيع، وسجل الريال العماني مقابل الجنيه 39.56 جنيه للشراء و40.67 جنيه للبيع.

وترتبط أسعار الذهب والنفط والدولار ارتباطًا وثيقًا، حيث إنه إذا ارتفع أو انخفض أحدهم تأثر به الآخرين، سواء كان طرديًا أو عكسيًا، وهذا ماظهر بوضوح خلال ازمة فيروس كورونا، وما شهدناه من تقلب كبير في أسعار النفط والذهب والدولار.





تأثير الدولار على سعر الذهب

يرتبط سعر الدولار بعلاقة عكسية مع الذهب، فعندما يزداد الطلب على أحدهم وارتفع السعر، كلما تراجع الطلب على الآخر وبالتالي تراجع سعره، ويحدث الاضطراب في العلاقة بين قيمة الدولار وسعر الذهب، نتيجة عمليات المضاربة على الذهب في أوقات الأزمة، لذلك فإن الطلب على الذهب يأتي بفعل المضاربة المرتبطة بالمخاطر الاقتصادية في العالم التي تعد العامل الأساسي في الطلب على الذهب في الوقت الحالي.





هل الدولار مرتبط بالذهب؟

الذهب أحد أهم أدوات التحوط ضد مخاطر التغير في معدل سعر صرف العملات، حيث يمكن للمستثمرين والمتعاملين في سوق النقد الأجنبي ، شراء الذهب لتغطية المخاطر الناتجة من ضعف الدولار، وبالتبعية أية عملات أخرى، غير أن قيمة الدولار تتحدد من خلال معدل صرفه بالعملات الأخرى.





علاقة الدولار بالنفط

العلاقة بين الدولار والنفط علاقة عكسية بين قيمة الدولار وأسعار النفط ولا يمكن فصل هذه العلاقة لأن الحلول المتمثلة في تسعير النفط بغير الدولار أو تخفيض اعتماد الولايات المتحدة على النفط غير ممكنة حاليًا. على المدى القصير.





ربط النفط بالدولار

في الوقت الذي يؤدي فيه انخفاض الدولار إلى رفع أسعار النفط، يسهم ارتفاع أسعار النفط في خفض الدولار بسبب ارتفاع فاتورة واردات النفط الأمريكية وزيادة العجز في ميزان المدفوعات.





لماذا يباع النفط بالدولار؟

يتم تسعير النفط بسعر الدولار، ويعد ذلك غير ممكنا فإن انخفاض اعتماد الولايات المتحدة على النفط سيخفف من هذه العلاقة بشكل ملحوظ.





علاقة الذهب النفط