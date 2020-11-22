علاج فعال لتساقط الشعر عند النساء

علاج تساقط الشعر، بينما البعض الآخر يفضل الطرق الطبيعية لـ علاج تساقط الشعر. الشعر الطويل والناعم هو المهم بالنسبة لمعظم النساء، كما إن الشعر يعبر عن أسلوبك وشخصيتك، ويمكن ان يلجأ البعض للفيتامينات والمكملات الغذائية في، بينما البعض الآخر يفضل الطرق الطبيعية لـ





سواء كان ذلك على المدى القصير أو الطويل ، فإن النساء يفقدن الشعر بنفس الطريقة التي يفقدها الرجال، فروة رأسك هي موطن لحوالي 100000 شعرة، تنتج البصيلة شعرة واحدة تنمو بمعدل نصف بوصة في الشهر، يبقى هناك لمدة 2 إلى 6 سنوات ، ثم يتوقف لمدة شهر تقريبًا، عندما تبدأ الدورة التالية ، يتساقط هذا الشعر في أي وقت ، تكون معظم خصلات شعرك في مرحلة النمو.





علاج تساقط الشعر مضمون 100%

المينوكسيديل (روجين) معتمد من قبل إدارة الغذاء والدواء لتساقط الشعر الأنثوي، ويمكن أن يبطئه أو يوقفه لدى معظم النساء وقد يساعد في نمو الشعر مرة أخرى، لكن الفوائد تختفي عندما تتوقف عن استخدامه، ويمكن أن تساعد الكورتيكوستيرويدات في إعادة نمو الشعر لدى النساء المصابات بداء الثعلبة، وإذا كان السبب هو مشكلة طبية أساسية أو سوء تغذية ، فيجب أن تنمو خصلات شعرك مرة أخرى من تلقاء نفسها بمجرد السيطرة على الأمور.



