علاج فعال لتساقط الشعر عند النساء

الشعر الطويل والناعم هو المهم بالنسبة لمعظم النساء، كما إن الشعر يعبر عن أسلوبك وشخصيتك، ويمكن ان يلجأ البعض للفيتامينات والمكملات الغذائية في علاج تساقط الشعر، بينما البعض الآخر يفضل الطرق الطبيعية لـ علاج تساقط الشعر.
سواء كان ذلك على المدى القصير أو الطويل ، فإن النساء يفقدن الشعر بنفس الطريقة التي يفقدها الرجال، فروة رأسك هي موطن لحوالي 100000 شعرة، تنتج البصيلة شعرة واحدة تنمو بمعدل نصف بوصة في الشهر، يبقى هناك لمدة 2 إلى 6 سنوات ، ثم يتوقف لمدة شهر تقريبًا، عندما تبدأ الدورة التالية ، يتساقط هذا الشعر في أي وقت ، تكون معظم خصلات شعرك في مرحلة النمو.
علاج تساقط الشعر مضمون 100%
المينوكسيديل (روجين) معتمد من قبل إدارة الغذاء والدواء لتساقط الشعر الأنثوي، ويمكن أن يبطئه أو يوقفه لدى معظم النساء وقد يساعد في نمو الشعر مرة أخرى، لكن الفوائد تختفي عندما تتوقف عن استخدامه، ويمكن أن تساعد الكورتيكوستيرويدات في إعادة نمو الشعر لدى النساء المصابات بداء الثعلبة، وإذا كان السبب هو مشكلة طبية أساسية أو سوء تغذية ، فيجب أن تنمو خصلات شعرك مرة أخرى من تلقاء نفسها بمجرد السيطرة على الأمور.
قد تساعد الأجهزة التي تصدر ضوء الليزر منخفض الطاقة على نمو الشعر الجديد، وهى متوفرة في بعض العيادات، وللاستخدام المنزلي تمت الموافقة على العديد منها لكل من الرجال والنساء ، وتظهر الدراسات أنها تعمل، ولكن قد يستغرق الأمر شهرين إلى أربعة أشهر قبل ظهور النتائج.
جربي منتج تصفيف شعر اخر بدون مواد كيميائية، ضعيه على منطقة الجذور ثم جففيه برفق لبناء الحجم، اتركي شعرك يجف في الهواء لفترة من الوقت قبل استخدام المجفف، يمكن لمستحضرات التجميل الخاصة إخفاء أجزاء من فروة رأسك تظهر، فكر في مستحضرات التجميل المصنوعة من ألياف الكيراتين ليبدو شعرك اكثر كثافة.
أفضل علاج لتساقط الشعر عند النساء
وصفات لتساقط الشعر بالثوم
يتمتع زيت الخروع بالقدرة على تحفيز بصيلات الشعر الخاملة لإعطاء شعرك دفعة ومنع تساقطه، تقتل الخصائص المضادة للبكتيريا للثوم الجراثيم والبكتيريا الموجودة على فروة الرأس والتي قد تمنع نمو شعرك، يحتوي أيضًا على عنصر السيلينيوم الذي يعزز الدورة الدموية في فروة الرأس والذي لا يمنع تساقط الشعر فحسب ، بل يؤدي أيضًا إلى إعادة نمو الشعر.
ماذا تحتاج
نصف كوب زيت جوز الهند
2 ملعقة كبيرة زيت خروع
6-7 فصوص ثوم
كيف تستعمل
افرم فصوص الثوم جيدًا واتركها جانبًا.
اخلطي زيت جوز الهند وزيت الخروع وسخنيها.
أضف الثوم المفروم إلى هذا الخليط.
ارفعي الزيت عن النار عندما يسخن قليلًا.
صفي الزيت وضعيه على فروة رأسك وشعرك.
اتركيه لمدة 15-20 دقيقة.
اغسلي شعرك بالشامبو كالمعتاد
وبخلاف ذلك ، يعمل عقار سبيرونولاكتون المعروف باسم Aldactone ، على علاج تساقط الشعر عن طريق معالجة الهرمونات، على وجه التحديد .
ويستخدم Retin-A أو تريتينوين الموضعي أحيانًا كعلاج مشترك مع المينوكسيديل لعلاج الصلع الوراثي.
أفاد بعض الأشخاص الذين استخدموه في المنزل أن كريمات الريتينول الموضعية والأمصال والمستحضرات قد تزيد من تساقط الشعر.
علاج فعال لتساقط الشعر للنساء مجرب
قد تفكر النساء المصابات بتساقط الشعر بسبب داء الثعلبة في العلاج بالكورتيكوستيرويدات المحقونة في مواقع متعددة في المنطقة المصابة، قد يكون نمو الشعر ملحوظًا في غضون أربعة أسابيع ، ويمكن تكرار العلاج كل أربعة إلى ستة أسابيع.
في النساء المصابات بداء الثعلبة ، يكون عقار أنثرالين آمنًا وفعالًا، يمكن تطبيقه في المنزل ، مرة واحدة في اليوم ، ابتداءً من 5 دقائق فقط وحتى فترات تصل إلى ساعة.
بعد التطبيق ، يجب شطف فروة الرأس بالماء البارد وتنظيفها بالصابون. قد ينبت شعر جديد في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر.
كما اظهرت البلازما فعالية كبيرة في علاج تساقط الشعر بشكل كبير، ويتضمن العلاج بالبلازما الغنية بالصفائح الدموية عدة جلسات خلال فترة تتراوح من أربعة إلى ستة أسابيع مع الصيانة كل أربعة إلى ستة أشهر
قد تفكر النساء المصابات بالثعلبة الأندروجينية في تجربة وصفة طبية من الكيتوكونازول بقوة 2 في المائة، يأتي هذا الدواء على شكل شامبو ويطلق عليه أيضًا اسم Nizoral.
إنه عامل مضاد للفطريات وقد يساعد في تقليل إنتاج الجسم لهرمون التستوستيرون والأندروجينات الأخرى التي تؤدي إلى تساقط الشعر، يمكنك أيضًا أن تجد قوة بنسبة 1 في المائة في الصيدلية المحلية ، لكنها قد لا تكون فعالة.
كما يفضل الابتعاد عن الأنماط المقيدة بشدة ، مثل الضفائر أو الكعك أو ذيل الحصان. قاوم التواء أو فرك شعرك.
اغسل أو مشط الشعر بلطف ، وانتقل إلى مشط واسع الأسنان إذا لزم الأمر لمنع شد الجذور كثيرًا.
من الأشياء الأخرى التي يجب تجنبها استخدام البكرات الساخنة ومكواة التجعيد أو فرد الشعر ومعالجة الزيت الساخن والتبييض والعمليات الكيميائية الأخرى.
كما يجب ان ننوه ان جميع طرق العلاج عبارة عن ابحاث، ودراسات، ولكن من المهم استخدام هذا النوع من الأدوية تحت إشراف طبيبك ، ويمكن أن يسبب بعض العلاجات تأثير عكسي على الشعر.
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المرجع موقع webmd