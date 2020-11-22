الصحة العالمية تفجر مفاجأة عن الموجة الأولى لـ فيروس كورونا بمصر.. فيديو

كشف الدكتور عمر أبو العطا مسئول برامج الترصد بمنظمة الصحة العالمية ، الوضع الوبائي في مصر لفيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.





وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الاعلامي سيد علي بقناة "الحدث اليوم"، مساء اليوم الأحد، أن مصر لا تزال في الموجة الأولى لإصابات فيروس كورونا المستجد، متابعا لأنها لم تسجل صفر إصابات منذ بدء رصد الوباء في البلاد.





مسئول برامج الترصد بمنظمة الصحة العالمية ، أن هناك زيادة ملحوظة في إصابات كورونا في مصر ولكن الوضع لا يدعو للقلق مثلما هو الحال في أمريكا وأوروبا. وأضاف





الدكتور عمر أبو العطا مسئول برامج الترصد بمنظمة الصحة العالمية ، أن منظمة الصحة العالمية لم تصل حتى الآن إلى علاج فعال بنسبة 100% لمصابي فيروس كورونا، مشيرا إلى أن العالم يعمل بكل قوته في سبيل الوصول للقاح فعال يقضي على فيروس كورونا المستجد بشكل نهائي في العالم كله. وأكد





وفي السياق نفسه كشفت منظمة الصحة العالمية، عن الأعراض المختلفة للحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد حول العالم، وقسمت المنظمة الأعراض كالتالي:

أعراض قوية تحتاج رعاية وخدمة علاجية فورية: 1- ضيق وصعوبة في التنفس 2- فقدان القدرة على الكلام أو الحركة 3- آلام بالصدر أكثر الأعراض الشائعة: 1- ارتفاع درجة الحرارة 2- كحة جافة. 3- إرهاق 4 - فقدان حاسة الشم والتذوق أقل الأعراض شيوعا: 1- احتقان الحلق 2- صداع 3- إسهال 4- بقع حمراء وحساسية فى الجلد 5- احمرار بالعين

فيما واصل مؤشر التعافي من فيروس كورونا بمصر انخفاضه من جديد ليصل إلى 90.3%حتى اليوم الأحد، بحسب البيانات الرسمية التي سجلتها وزارة الصحة والسكان، لحالات "كوفيد-19"، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له عند 93.8% مطلع أكتوبر الماضي.

يأتي ذلك في ظل الزيادة الملحوظة لأعداد الإصابات اليومية التي تسجلها وزارة الصحة، إذ سجلت الوزارة أمس السبت، 358 حالة إيجابية جديدة و14 حالة وفاة، ليصبح إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس 112676 حالة إيجابية، من ضمنهم 101783 حالة تم شفاؤها، و6535 حالة وفاة.



