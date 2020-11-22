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رياضة

بينهم 3 حراس.. 17 لاعبا في معسكر الأهلي استعدادا لنهائي أبطال أفريقيا

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 10:24 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم

دخل الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي معسكرًا مغلقًا مساء اليوم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، ‏استعدادًا لمواجهة الزمالك المقرر لها يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة في نهائي دوري ‏أبطال إفريقيا.‏


وخاض فريق الكرة بالنادي الأهلي مرانه الأخير على ملعب التتش في الرابعة عصر اليوم، وعقب نهاية المران ‏توجه الفريق إلى أحد الفنادق لبدء المعسكر المغلق، وفقًا لرؤية الجهاز الفني بقيادة الجنوب ‏إفريقي بيتسو موسيماني.‏


وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية أمس في مقر النادي بالجزيرة عقب ‏العودة ‏مباشرة من الإسكندرية والانتهاء من مواجهة أبو قير للأسمدة، التي أقيمت على استاد ‏برج ‏العرب، والتي حقق خلالها الأهلي الفوز 2-1 وتأهل لملاقاة الاتحاد السكندري في نصف نهائي كأس مصر.


وشهد معسكر الأهلي تواجد 17 لاعبا فقط مقيدين بالقائمة الأفريقية بينهم 3 حراس مرمي وهم محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير في حراسة المرمي ومعهم محمود وحيد وأيمن أشرف وياسر إبراهيم، ومحمد هاني  وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي وحسين الشحات وأحمد الشيخ  ومروان محسن وأليو بادجي والأنجولي جيرالدو.


ومن المقرر أن ينتظم علي معلول الظهير الأيسر مساء غد الاثنين بعد عقب عودته من بلاده تونس ليصل العدد الي 18 لاعبا بينهم 3 حراس مرمي وأثنان غير مكتملي الشفاء وهما محمد هاني وجونيور اجايي.


وأضطر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لضم رباعي غير مقيد في القائمة الأفريقية وهم بدر بانون وناصر ماهر وأكرم توفيق وصلاح محسن لإكمال تقسيمة اللاعبين في التدريبات.


ويغيب عن الأهلي كل من محمود كهربا وصالح جمعه ووليد سليمان للإصابة بفيروس كورونا من المقيدين أفريقيا والثنائي محمد شريف واحمد ياسر ريان بكورونا وهما غير مقيدين أفريقيا بجانب شريف إكرامي ورمضان صبحي وحسام عاشور واحمد فتحي بسبب رحيلهم عن صفوف الفريق ، ووليد ازارو الذي رحل للاتفاق السعودي.


ويواجه الاهلي فريق الزمالك يوم الجمعة المقبل في نهائي دوري أبطال أفريقيا باستاد القاهرة.


ويخشي المارد الاحمر من وجود إصابات جديدة بفيروس كورونا في المسحة التي يخضع لها الفريق الأربعاء من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.


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