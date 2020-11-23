بـ3 طرق مختلفة.. تحضير البيتزا خطوة بخطوة

اقرأ أيضا..

مقادير بيتزا الرقاق

رقاق ناشف

لبن او ماء

سمنة او زيت

صلصة بيتزا

زيتون حلقات

فلفل الوان

جبنة رومي

موتزاريلا

دجاج مكعبات

بصل

بهارات

ملح

فلفل اسود

زيت









طريقة تحضير بيتزا الرقاق

-في صنية فرن يوضع كوب من اللبن ثم يغمس فيه الرقاق

-تدهن الصينية بالسمنة ثم ترص فيه طبقات الرقات

-يدعم ما بين طبقات الرقاق بالسمنة

-في طاسة، يشوح البصل في السمنة ثم تشوح مكعبات الدجاج

-وتتبل بالملح والفلفل والبهارات

-ترص طبقات الرقاق ثم تدهن آخر طبقة بالصلصة ثم توضع حشوة الدجاج والجبن والزيتون

-تدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم