برلمانيون: مصر لديها الكثير من الفرص الاستثمارية وتحتاج لتسويقها.. ولابد من التحول للاقتصاد الرقمي للتيسير على المستثمرين

نائب: هيئة الاستثمار تدعم المستثمرين ومصر تتمتع بمناخ أمن للاستثمار

برلماني: مصر لديها كل مقومات كثيرة لجذب الاستثمارات

خليل: هناك ضرورة للتحول إلى الاقتصاد الرقمي للتيسير على المستثمرين





أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب المهتمين والمختصين بالشأن الاقتصادي، بالإجراءات التي قامت بها هيئة الاستثمار لجذب المستثمرين وحماية استثماراتهم، مؤكدين أن مصر تتمتع بمناخ آمن للاستثمار.





وأكد النائب علاء ناجي عضو لجنه الصناعة بمجلس النواب ،أهمية دور الهيئة العامة للاستثمار بضرورة حل جميع المشاكل التى تواجه المستثمرين.





وأضاف عضو لجنة الصناعة فى البرلمان فى تصريح خاص، أن الهيئة العامة للاستثمار تقوم بدور مهم فى الفترة الحاليه وتساهم بشكل كبير فى جذب الاستثمارات ولكننا مازلنا بحاجة إلى المزيد من الاستثمارات فى ظل ما يعانيه الاستثمار العالمي والمصري من أزمة كورونا.





وتابع ناجي أن مناخ الاستثمار في مصر الآن، أصبح أمن وجاذب للاستثمار وبالتالي لابد من الترويج لجميع الفرص الاستثمارية فى مصر حيث أن مصر مؤهلة الفترة القادمة لتكون فى مكان أفضل بالنسبة للاستثمار.





ومن جانبه قال النائب محمود الصعيدي عضو لجنة الشئون الاقتصادية ، أن هيئة الاستثمار تقوم بدور كبير خلال الفترة الحالي فى ظل أزمة كورنا وبالرغم من ذلك فهي تحقق نتائج ملموسة فى القطاع الإستثماري.





وأضاف الصعيدي فى تصريحات خاصة ،أن الهيئة العامة للاستثمار شهدت تطورا ملحوظا في الآونة الأخيرة أن مصر لديها الكثير من الفرص الاستثمارية ، حيث تعتبر أرضيه خصبة للاستثمار من حيث الأيدي العاملة والمواد الخام والمناطق الإستثمارية وأيضا مناخ امن للاستثمار.





وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ، أن هيئة الاستثمارتدعم كافة الاستثمارات وتستمع لمشاكل المستثمرين وتحاول الوقوف بجانب المستثمر ، وبالتالي ما نحتاج إلية خلال الفترة القادمة هو جلب المزيد من المستثمرين حتى نستطيع بناء إقتصاد قوي .





وفي السياق ذاته، قال النائب عبد الوهاب خليل عضو مجلس النواب ، أن الهيئة الهيئة العامه للاستثمار تهدف الي تقديم الخدمات للمستثمرين والتيسير عليهم ، حيث كلنا نلاحظ فى السابق أن هناك حلقة مفقودة بين الهيئة والمستثمرين .





وأضاف أن هيئة الاستثمار الأن لديها آليات واضحة لحل أي تحديات قد تواجه المستثمرين وتعقد إجتماعات بشكل مستمر مع المستثمرين ولكننا بحاجة شديدة إلى الإهتمام أيضا بتسويق الفرص الإستثمارية المتاحة لدينا .





وأكد عضو مجلس النواب ، على ضرورة التحول إلى الاقتصاد الرقمي للتيسير على المستثمرين ووضع خطة متكاملة لميكنة كافة المعاملات والإجراءات المرتبطة بخدمات الاستثمار مما يؤدي إلى زيادة الاستثمار خلال الفترة القادمة .





كما قدم المستشار محمد عبد الوهاب عرضا موجزا بشأن إجراءات تحسين مناخ الاستثمار، والتي تضمنت تشكيل مجموعة وزارية للاستثمار، ومجموعة تحسين مناخ الاستثمار وتعظيم مشاركة القطاع الخاص، فضلا عن المجموعة الوزارية للسياحة.





وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار إن من بين الإجراءات التي تم اتخاذها، تهيئة البيئة التشريعية المُنظمة للاستثمار في مصر، حيث تم تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وأُقرت قواعد وشروط تمتع توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار، وكذا تم اعتبار عدد من المحافظات والمناطق ضمن مناطق القطاع أ الأكثر احتياجا للتنمية، تفعيلا للحوافز الخاصة للاستثمار، فضلا عن أنه تم الترخيص لمشروعات الأسمدة، والصناعات القائمة على الغاز الطبيعي كأحد مُدخلات الإنتاج والمشروعات كثيفة الاستخدام للطاقة للعمل بنظام المناطق الحرة.





وأضاف أنه في سبيل تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، تمت مقابلة 1180 مستثمرا منذ يناير الماضي خلال الزيارات الميدانية للمحافظات والاجتماعات الأسبوعية بكبار المستثمرين، وكذا تم التنسيق مع الوزارات والجهات المختلفة لحل مشاكل المستثمرين، وفي هذا الإطار أيضا تمت زيادة عدد اجتماعات اللجنة الوزارية لفض المنازعات بمعدل مرتين شهريا، وتم عرض 492 موضوعا على اللجنة.



