مصر الرقمية.. المحامي يرفع قضية من مكتبه.. والقاضي يجدد الحبس ويقرأ التحقيقات عن بعد

كشف المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات، عن مشروع "مصر الرقمية"، مؤكدا أنه مشروع ضخم، وينقسم العمل فيها إلى 3 محاور متوازية.





وأوضح " طلعت"، خلال حواره مع برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر فضائية "أون"، أن محاور مصر الرقمية هى، الخدمات الحكومة وتقديمها اعتمادًا على التكنولوجيا، ورعاية الإبداع، وبناء القدرات، لافتا إلى يتم حاليا تقديم بعض الخدمات إلكترونيا مثل المرور، خدمات التوثيق "التوكيل"، خدمات رفع الدعاوى للمحامين "يقدر المحامى يرفع قضية من مكتبه"، وخدمات التموين".





ولفت وزير الاتصالات، إلى أنه جارٍ العمل على أن يقدم البريد خدمات القروض الصغيرة والمتوسطة، وجارٍ العمل على خدمة كارت الفلاح فى 11 محافظة بالتعاون مع وزارة الزراعة.





وكشف وزير الاتصالات، أنه تم إطلاق مبادرة جديدة بالتعاون مع وزارة العدل لتجديد الحبس الاحتياطى، دون انتقال المتهمين للمحاكم، إضافة إلى ميكنة تحقيقات النيابة العامة حول القضايا.



