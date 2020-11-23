يناير 2021.. «خدمة اجتماعية» حلوان تنظم مسابقة في القرآن الكريم

وأوضحت إدارة رعاية الشباب انه منظم هذه المسابقات مسابقة فى القران الكريم فى الفترة من 3يناير 2021 الى 11 يناير 2021، و تقام المسابقة على 4 مراحل و الاولى مسابقة لتسميع خمساجزاء من القرأن الكريم ، و الثانية تسميع 10 اجزاء و الثالثة نصف القرأن و الاخيرة تسميع القرأن كاملا.





جدير بالذكر أن جامعة حلوان أعلنت عن العديد من المسابقات والأنشطة الإلكترونية هذا العام للحفاظ على سلامة الطلاب من خطر فيروس كورونا.



