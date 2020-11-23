يناير 2021.. «خدمة اجتماعية» حلوان تنظم مسابقة في القرآن الكريم
الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 01:17 ص
جامعة حلوان
أطلقت كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، الأنشطة الطلابية للعام الدراسى الجديد، وبدات لجان الانشطة و اتحاد الطلاب التعريف بأنشطتهم للترفيه عن الطلاب خلال هذا العام.
وأعلن مسئولو ادارة رعاية الشباب بالكلية ان عدد مسابقات الثقافية لهذا العام هو 6 مسابقات و كل منهم لها موعدها الخاص بها و شروطها الخاصة ،ومنالمقرر انيبدء تنظيم هذه المسابقات ابتداء من يوم 24نوفممبر2020حتى 11 يناير 2021 .
وأوضحت إدارة رعاية الشباب انه منظم هذه المسابقات مسابقة فى القران الكريم فى الفترة من 3يناير 2021 الى 11 يناير 2021، وتقام المسابقة على 4 مراحل و الاولى مسابقة لتسميع خمساجزاء من القرأن الكريم ، و الثانية تسميع 10 اجزاء و الثالثة نصف القرأن و الاخيرة تسميع القرأن كاملا.
جدير بالذكر أن جامعة حلوان أعلنت عن العديد من المسابقات والأنشطة الإلكترونية هذا العام للحفاظ على سلامة الطلاب من خطر فيروس كورونا.
وكانت كلية الخدمة الاجتماعية في جامعة حلوان أعلنت عن إقامتها سلسلة ندوات توعية لطلابها من خطر الموجة الثانية لفيروس كورونا، وذلك للحفاظ على سلامتهم.
وذكرت وكيلة الكلية لشئون البيئة والمجتمع أنه سيتم عقد ندوة للتوعية بخطر الموجة الثانية تحت عنوان "الإجراءات الوقائية لمكافحة العدوى من الأمراض المنتشرة".
ونوهت إدارة الكلية لشئون البيئة والمجتمع بأن الندوة تقام اليوم، الأحد، في القاعة رقم 5 بالكلية، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة وإدارة الكلية للشئون الطبية.
وكانت جامعة حلوان نبهت على الطلاب منذ بداية العام الدراسي، أنه سيتم منع دخولهم إلى الجامعة دون ارتداء الكمامة حفاظ على سلامتهم.