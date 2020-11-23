وزير الاتصالات: الناس تشتكي من نفاد الباقة بسبب سرعة الإنترنت.. فيديو

مازح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، الإعلامية لميس الحديدي، قائلًا "الناس بتشتكى أن الإنترنت بقى سريع، فـ الباقة بتخلص".





جاء ذلك خلال حوار طلعت مع الحديدي ببرنامج "آخر كلمة" المذاع عبر فضائية "أون"، لافتا إلى أنه في 2019 كان متوسط سرعة الإنترنت فى مصر 5.4، وكان ترتيبها الـ 40 من بين 44 دولة أفريقية، لافتا إلى أن مصر تحتل حاليا المركز الرابع من حيث سرعة الإنترنت أفريقيا بزيادة 6 أضعاف قبل عامين.





وأضاف "طلعت"، خلال حواره مع برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر فضائية "أون"، أن تكلفة مشروع رفع سرعة الإنترنت فى مصر 30 مليار جنيه، ومن خلالها استطاعت الشبكة المعلوماتية تحمل الضغط على الإنترنت خلال جائحة كورونا.





وأوضح وزير الاتصالات، أن امتحانات أولى وثانية ثانوى تمت عبر الإنترنت العام الماضى من دون أى شكوى، مؤكدا أن الشبكة المعلوماتية جاهزة لأى ضغط حال حدوث موجة ثانية لفيروس كورونا.





وأكد عمرو طلعت أنه تم تنفيذ مشروع آخر لرفع كفاءة الانترنت خلال الصيف المنقضي بتكلفة 300 مليون جنيه.





ولفت وزير الاتصالات، إلى أنه سيتم استبدال إنترنت المحمول بالإنترنت الأرضي في الأماكن النائية وسيتم توفيره مجانا للطلبة.





وأكد طلعت أن تحسن شبكات المحمول خلال عام، ولفت أنه سيتم البدء في المشروع التجريبي لبناء أبراج المحمول في منطقتي التجمع وأكتوبر قريبا، لافتا إلى أن حصيلة بيع ترددات المحمول الجديدة بلغت نحو 1.170 مليار دولار.

ولفت وزير الاتصالات، إلى أنه جارٍ العمل على أن يقدم البريد خدمات القروض الصغيرة والمتوسطة، وجارٍ العمل على خدمة كارت الفلاح فى 11 محافظة بالتعاون مع وزارة الزراعة.

وكشف وزير الاتصالات، أنه تم إطلاق مبادرة جديدة بالتعاون مع وزارة العدل لتجديد الحبس الاحتياطى، دون انتقال المتهمين للمحاكم، إضافة إلى ميكنة تحقيقات النيابة العامة حول القضايا.

و قال المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات،أن قطاع الاتصالات أكثر القطاعات نموا فى مصر، لافتا إلى أن 15،2 كانت معدل نمو القطاع خلال العام الماضى.

وأضاف "طلعت"، أن الوزارة تستهدف نمو فى القطاع بنسبة لـ 16% خلال العام الحالى، ونستهدف المساهمة بنسبة 8% فى الناتج المحلى الإجمالي لمصر خلال 3 سنوات.



