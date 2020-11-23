والله ما هزعل.. كامل الوزير: من حق أي مواطن يسألني جبت الفلوس دي منين.. فيديو

توجه كامل الوزير، وزير النقل، بالشكر إلى القوات المسلحة لمساهمتهم في تطوير الطريق الدائري، معقبا: سيتم الانتهاء من آخر جزء للطريق الدائري هو ديسمبر 2021.

وقال إن هناك تأخير في توسيع وتطوير الدائري، ولكن هناك أسباب لهذا التأخير،مثل وجود مواسير مياه في نصف الطريق وغيره، معقبا: بيتم توسيع طريق الدائري ليصبح 3 و 4 حارات.



وتابع: أنا يهمني أن المواطنين يبقوا مقتنعين أننا نبذل أقصى جهدنا، وأن من حق كل مواطن مصري يتابعنا..من حقهم يجي ويقولي وريني الخطة الزمنية والله ما هزعل..وحد يجي يسألني جبت الفلوس دي منين والله ما هزعل".



وأضاف "الوزير" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحكاية" لمذاع على قناة "إم بي سي مصر"، فيما يخص ددائري المنيب فهو يقع بين النيل وجزيرة يوجد بها سكان، مازلنا ندفع تعوضيات أهاليها حتى الآن، معقبا: سيكون هناك طريق خدمة تحت طريق الدائري.

وأكمل: الطريق التي لا يوجد بها عوائق يستم الإنتهاء منها بحلول شهر 12، وفي حالة حدوث تأخير سيكون لشهر على الأكثر، معقبا: بداية من طريق الأوستراد حتى سعد الشازلي تم الانتهاء منهم.





افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدورة الثالثة لمعرض ومؤتمر تكنولوجيا النقل 2020 Trans MEA، اليوم الأحد، وعقب انتهاء فعاليات الافتتاح ألقى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، كلمة أمام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.





وقال وزير النقل، في بداية الافتتاح، "إنه لمن موجبات الفخر ودواعى الأمل والسرور أن نلتقى اليوم جميعًا وللعام الثالث على التوالى فى واحدٍ من أهم المعارض والمؤتمرات الدولية بقطاع النقل والطرق والبنية التحتية معرض ومؤتمر تكنولوجيا النقل 2020 Trans MEA"، موضحًا أن هذا المعرض يقام برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والذي كان لرعاية سيادته للمعرض اكبر دافع لنا لتنفيذه في ظل اجتياح جائحة كورونا للعالم.





وتابع أن هذا المعرض يتيح الفرص ويفتح المجالات أمام الجميع للمعرفة والمشاركة فى بناء مصر الحاضر والمستقبل، فضلًا عن الريادة والنمو انطلاقا من قطاع النقل شرايين التنمية وقواعد البناء الشامل للتوسع الأفقى والنمو المستدام.









وأوضح وزير النقل، أن قطاع النقل يعتبر قاطرة التنمية لأن سهولة وسرعة التنقل للمواطنين يحقق التنمية والرفاهية والنمو المستدام ولاشك أن تنقل المواطنين بحاجة رئيسية الى شبكة قوية ومتطورة من الطرق والمواصلات الحديثة.





واستكمل وزير النقل حديثه قائلا : "منذ أن أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي رؤيته لبناء مصر الحديثة وعجلة العمل لا تتوقف في كافة أنحاء الجمهورية لتنفيذ هذه الرؤية من خلال مشروعات عملاقة في مختلف المجالات تحقق التقدم والتنمية بالبلاد، وقد كان لمشروعات البنية التحتية – وعلي رأسها مشروعات قطاع النقل – النصيب الأكبر من تلك المشروعات ومما انعكس ايجابياَ على تحسين ترتيب قطاعات الطرق والسكك الحديدية والنقل البحري في تقرير التنافسية الدولية".





وأشار إلى أن القيادة السياسية والحكومة المصرية تولي اهتمامًا غير مسبوق بقطاع النقل باعتباره الشريان الرئيسي الذى تبنى على أساسه كافة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد ، موضحًا أنه فى ضوء ذلك تقوم وزارة النقل حاليًا - وفى إطار خطة التنمية المستدامة للدولة 2030 - بتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات (طرق وكباري – سكك حديدية – مترو الأنفاق والجر الكهربائي – موانئ بحرية – نقل نهرى – موانئ برية وجافة ومراكز لوجستية – التحول الرقمي).





وأضاف أن رؤية وزارة النقل تتخطى من مجرد نقل الركاب والبضائع الى المشاركة فى توسيع مفهوم التنمية المستدامة من خلال توفير وتكامل شبكات النقل المختلفة لخدمة متطلبات التنمية الشاملة، والمشروعات القومية الكبرى فى كافة المجالات، وتسهيل حركة الانتقال بين الأقاليم المختلفة وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.