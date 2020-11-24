برلمانى يطالب المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من كورونا

طالب النائب مجدى مرشد ، عضو لجنة الصحة بمجس النواب المواطنين بضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا ، خاصه مع اقتراب ظهور الموجة الثانية من فيروس كورونا بدخول الشتاء.





وأشار مرشد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن أغلب دول العالم تقوم بتنفيذ الإجراءات الإحترازية على اكمل وجه من خلال تطبيق مبدأ التباعد الإجتماعى والإلترام بإرتداء الكمامات ، مؤكدا ان دور الشعب يعتبر مكمل لجهد الحكومة.





كان المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، قال إن الدكتور مصطفى مدبولى لديه تخوف شديد من الموجة الثانية لـ فيروس كورونا ولذلك تحدث اليوم مع المحافظين عن الاجراءات الاحترازية.

وأضاف، "سعد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى أن هناك قلق من الموجة الثانية لـ كورونا ولذلك نطالب الجميع بالالتزام بالإجراءات الاحترازية.





ولفت إلى أن الموجة الثانية لفيروس كورونا الثانية أكثر شراسة من حيث سرعة الانتشار وحدة الإصابة، ورئيس الوزراء شدد على تطبيق القانون وعلى الالتزام بالإجراءات.

وأوضح أنه سيكون هناك إجراءات جديدة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا، وأن اليوم سيكون هناك ارتفاع فى أعداد الإصابات بفيروس كورنا وستتجاوز الـ 300 حالة.





من جانبه قال الدكتور أمجد الخولي استشاري الأوبئة في منظمة الصحة العالمية، إن هناك زيادة في أعداد إصابات فيروس كورونا مع دخول فصل الشتاء في مختلف أنحاء العالم ، مضيفا:" موسم الشتاء يكون به زيادة في حالات الإصابة بالأنفلونزا ".

وأضاف أمجد الخولي في مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي": "من الضروري اتباع المزيد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا".

وتابع امجد الخولي: "لابد من توافر الوعي المجتمعي لاتباع إجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات".

وأكمل امجد الخولي:" خطورة الموجة الثانية تتمثل في أنها قادمة مع موسم الشتاء وموسم الشتاء مصحوب بعدم التهوية في الأماكن المغلقة وبالتالي تزيد فرص انتقال الفيروس".

ولفت أمجد الخولي:" مصر استطاعت اجتياز الموجة الاولى بخسائر قليلة ونتمنى المزيد من الإجراءات الاحترازية، مضيفًا: "منظمة الصحة العالمية لم تعتمد اي لقاح إلى الان، ونتائج لقاح فايزر مبشرة للغاية ولكن هناك الكثير من التحديات وأهمها طريقة نقل اللقاح والذي يحتاج إلى تجهيزات لوجيستية".