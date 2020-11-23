شاهد.. محافظ مطروح يتابع سير جولة الإعادة بانتخابات النواب من غرفة العمليات

تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح ، اليوم الاثنين سير العملية الانتخابية من داخل غرفة العمليات الرئيسية لجولة الاعادة لانتخابات مجلس النواب 2020 بديوان عام المحافظة بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام للمحافظة والعميد حاتم السبع السكرتير العام المساعد وممثلي جميع الجهات التنفيذية والأمنية المعنية.









وتابع المحافظ من خلال غرفة العمليات عملية فتح اللجان وانتظام العملية الانتخابية ومتابعة وصول المستشارين إلى لجان الانتخابات، مؤكدا على انتظام سير العملية الانتخابية دون حدوث أية معوقات وبدء توافد الناخبين على اللجان الانتخابية.





وشدد على ضرورة الالتزام بكل الإجراءات الوقائية والاحترازية والتأكد من توافر كل ما يلزم من وسائل الوقاية للناخبين، وتعقيم المقار الانتخابية قبل بدء التصويت، وتوفير كافة وسائل الراحة لكبار السن وذوى الاحتياجات لأداء الانتخابات بسهولة ويسر مع وضع مسافات آمنة أمام لجان الاقتراع للناخبين مع إلزام الناخبين بارتداء الكمامة الطبية حرصا على سلامة الجميع.





وأضاف أنه سيتابع سير العملية الانتخابية على مدار اليوم من غرفة عمليات المحافظة، مضيفا أنه تم رفع حالة الطوارئ بالمحافظة بدءا من اليوم وعلى مدار يومين وحتى نهاية العملية الانتخابية.





وأوضح أن غرفة العمليات الرئيسية ستعمل على مدار الـ24 ساعة، وستكون متصلة بغرف العمليات بالوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة الثمانية وكافة المديريات التي ستعمل على مدار اليوم لمتابعة سير العملية الانتخابية وإزالة أي معوقات.





وأضاف أنه تم دفع كل الإمكانيات والتجهيزات لتوفير جميع الأجواء الانتخابية المناسبة للناخبين لأداء أصواتهم في سهولة ويسر.





ودعا محافظ مطروح المواطنين بالمحافظة إلى ضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري في اختيار من يمثلهم في مجلس النواب لاستكمال مسيرة البناء والتنمية للوطن مع التأكيد على التزام الجهاز التنفيذى بالحيادية والشفافية والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.





يذكر أن الانتخابات بمحافظة مطروح تجرى ضمن محافظات المرحلة الأولى يومى 23 و24 نوفمبر الجاري فى عدد 139 مركزا انتخابيا، و165 لجنة فرعية بإجمالي عدد الناخبين 301,763 ألف ناخب.

وانطلقت اليوم جولة الإعادة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، والتى تستمر حتى غدا "الثلاثاء"، وذلك في 13 محافظة، ويتنافس فيها 220 مرشحا للفوز بـ 110 مقاعد.وأنهت الهيئة الوطنية للانتخابات استعداداتها لعقد جولة الإعادة، والتى سيشرف عليها 12 ألف قاض.وعممت الهيئة تعليماتها على أطراف العملية الانتخابية بضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية المتبعة، من حيث ارتداء الكمامة أثناء التصويت، وكذلك تحديد مسافات متباعدة بين الناخبين، واستخدام المطهرات داخل وخارج اللجان.وفى نفس السياق واصلت السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، اليوم تسلم مظاريف التصويت البريدي للمواطنين المصريين بالخارج في جولة الإعادة للمرحلة الأولى.وتستمر اللجان في مقرات البعثات الدبلوماسية في تلقي المظاريف حتى اليوم الاثنين الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي للبلد محل الإقامة، وذلك وفقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.وتجرى جولة الإعادة للمرحلة الأولى في دوائر 13 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، البحيرة، مطروح بعد أن حسمت محافظة البحر الأحمر جميع مقاعد بالجولة الأولى من المرحلة الأولى.