الإمارات تسجل 1065 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تسجيلها انخفاضًا في الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد إجراء 81,558 فحص جديد خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفق ما ذكرت صحف إماراتية.









ونتج عن إجراءات الفحص في الدولة الكشف عن 1,065 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة.





وأفادت الوزارة بأن جميع الحالات المصابة مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.





ووصل مجموع الإصابات الوبائية في الإمارات 160,055 ألف حالة.





كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصابين اثنين وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 554 حالة.





وبينما توفي اثنان بمضاعفات كورونا، أعلنت الوزارة عن شفاء 707 حالات جديدة، ليبلغ مجموع المتعافين 149,578 ألف حالة.





وسجلت جهود الفحص عن تسجيل عددٍ أقل من الإصابات، بـ1,205 حالة إصابة.





من ناحية أخرى أعلن نائب رئيس دائرة الشحن فى شركة "طيران الإمارات" نبيل سلطان، أن الشركة تجرى محادثات مع أكثر من 12 شركة للصناعات الدوائية فى العالم حول نقل لقاح "كورونا".





وقال سلطان فى لقاء عقد عن بعد مع وسائل الإعلام، إن "أولى الشحنات الخاصة باللقاح ستصل إلى منشآت الشركة فى دولة الإمارات فى منتصف ديسمبر المقبل".





وأضاف: "مسؤولية الشركة تتمثل فى نقل وتوصيل اللقاح بالتنسيق والتعاون مع الشركات المصنعة، بما فيها شركات فايزر وبيونتيك، فضلا عن شركة مودرنا".





ولفت إلى أن الشركة تجرى محادثات مع مصنعى اللقاح لتوفير الخدمة اللوجستية المتكاملة ونقل اللقاح انطلاقا من دبى إلى دول العالم.





وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 58.6 مليون.





ووصل عدد المتعافين 37.48 مليون، بينما تجاوز عدد الوفيات المليون و388 ألف حالة.





وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا والأرجنتين وكولومبيا والمكسيك وبيرو وألمانيا وبولندا وإيران.





كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.