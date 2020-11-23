سكرتير شمال سيناء يستعرض مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالخطة الجديدة

مطالب مشروعات

الشرب والصرف الصحي في مختلف مدن المحافظة في الخطة الجديدة 2022/2021 .



وأكد الغندور، خلال الاجتماع الذي عقد برئاسته وبحضور رؤساء مجالس المدن ورئيس قطاع شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بشمال سيناء ومدير فرغ الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ومدير إدارة التخطيط ومتابعة الخطة بديوان عام المحافظة، علي حدوث طفرة في قطاع مياه الشرب بالمحافظة.



وأشار الغندور إلي أن مطالب المحافظة في قطاع المياه بالخطة الجديدة تتمثل في توصيل مياه الشرب الي قرية الميدان وحي الكرامة بالعريش وزيادة السعة التخزينية لخزان المساعيد من 20 ألف متر مكعب الي 40 الف متر مكعب، وتغذية قري بئر العبد بالمياه وانشاء شبكة مياه بالحسنة واستكمال شبكة المياه في القصيمة وانشاء خزان مياه بالحسنة بقدرة 10 الاف متر مكعب وانشاء خط مياه بقطر 600 من محطة العريش وحتي مدينة الحسنة، وانشاء شبكة مياه داخل مدينة نخل وانشاء خزان بسعة 5 الاف متر مكعب وانشاء محطة مياه بحي الكوثر بالشيخ زويد.



وأوضح الغندور أن طالب المحافظة في قطاع الصرف الصحي تتمثل في استكمال شبكات الصرف الصحي في المناطق المحرومة بمدينة العريش واحلال وتجديد محطات الصرف المتهالكة وتوسعة محطة الصرف الرئيسية بالعريش واحلال وتجديد محطتي صرف جرادة وزارع، وانشاء شبكات صرف صحي بقريتي رابعة ورمانة ببئر العبد وانشاء شبكات صرف صحي بمدن الشيخ زويد ونخل والحسنة بوسط سيناء.



ومن أبرز مشروعات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بشمال وجنوب سيناء، أنشاء محطة بغداد التى تقع فى قرية بغداد بمركز الحسنة، وتقع على مساحة 15 ألف متر مربع، وطاقتها الإنتاجية تبلغ 200 متر مكعب من المياه فى اليوم، وتضم بئرين عميقين لإنتاج المياه الخام، وبلغت تكلفة إنشائها 50 مليون جنيه.



وقد تم تنفيذ المحطة ، بأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا تحلية المياه بنظام التناضح العكسى (R O) ويتم تشغيلها باستخدام التكنولوجيا الحديثة للطاقة المتجددة "محطة طاقة شمسية لتوليد الكهرباء"، حيث تقوم بإنتاج المياه وتوزيعها على قرية بغداد والقرى المحيطة عن طريق السيارات الفنطاس التى تم توريدها خصيصًا لهذا المشروع.



وهناك مشروعات لمحطات أخرى موزعة فى منطقة الريد بوسط سيناء، وهى محطة تحلية متكاملة، بطاقة 200 متر3/ يوم، ومحطة صدر الحيطان بنطاق مركز نخل بطاقة إنتاجية 200 م3/يوم والقسيمة بطاقة إنتاجية 200 م3/يوم والحسنة بنطاق مركز الحسنة بطاقة 1100متر3/ يوم، ومحطة تحلية مياه الآبار بمنطقة الجفجافة، بطاقة إنتاجية 300 متر مكعب/يوم وتم فيها إنشاء وحدة إضافية بطاقة 300م3/يوم ضمن خطة الإحلال والتجديد للعام المالى 2020-2021 لزيادة الطاقة الإنتاجية للمحطة لمواكبة الاستثمارات المتوقعة بشمال سيناء.







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