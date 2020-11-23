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محافظات

الأولى من نوعها في مصر.. محافظة القاهرة تستقبل معدات جديدة لهيئة النظافة

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 07:42 م
محافظ القاهرة يستقبل
محافظ القاهرة يستقبل المعدات الجديدة
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عبد العزيز جمال
تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، عددًا من المعدات الجديدة التي دخلت الخدمة بهيئة نظافة وتجميل القاهرة  بتكلفة قدرها 35 مليون جنيه من موازنة الدولة.

وأكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن هيئة النظافة تسعى لتحديث أسطول المعدات الموجودة بها بصورة مستمرة بهدف الحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للعاصمة إلى جانب الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار اللواء إيهاب الشرشابى، رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، إلى أن المعدات الجديدة تضم 18 مكنسة شارع ميكانيكية جديدة بمقطورة تنضم لـ 10 مكانس تم رفع كفاءتها (منها 2 بمقطورة و8 مزودة بخزان) ليصل الإجمالى إلى 28 مكنسة، و4 لوادر لرفع المخلفات ويمكن تركيب فُرش ميكانيكية عليه لكنس الأرصفة، إضافةً إلى 2 عربة بدال للمساعدة مع شركة الصرف الصحى فى تصريف مياه الأمطار. 

وأوضح بأن البدالات تتميز بأنها سيارات ذات ضغط عالٍ ثابتة فى مكان تجمع الأمطار وتصرف فى أماكن مختلفة عن طريق الخراطيم المزودة بها والتى يصل طولها لمسافة تقارب 1 كيلومتر، إضافةً إلى وجود خاصية تمكنها من ملىء الفناطيس المتحركة لتوزيع المياه المتجمعة فى أماكن بعيدة إذا زادت كميات المياه عن قدرة الأماكن المحيطة بالسيارة عن استيعابها.

وأشار إلى أن البدلات تمتاز أيضًا بقدرتها على العمل لساعات طويلة تصل إلى 50 ساعة متواصلة، إلى جانب 2 ونش خلفى كابينة لإحلال وتبديل أعمدة الإنارة ميكانيكيًا يعد الأول من نوعه فى مصر.


وواصل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة جولاته بأحياء وشوارع العاصمة للإشراف على عمليات شفط مياه الأمطار وتسيير الحركة المرورية وتسهيل حركة المواطنين بالأمس.

وأكد محافظ القاهرة أن جميع رؤساء الأحياء ومسئولى شركتى المياه والصرف الصحى وهيئة النظافة متواجدون بالشارع لمتابعة رفع تراكمات المياه الناتجة عن سوء الطقس أولًا بأول مشيرًا إلى انتشار الشفاطات فى كافة أحياء العاصمة للتعامل الفورى مع تراكمات المياه.

وشدد محافظ القاهرة على كافة المسئولين التنفيذيين بالمحافظة بالتعامل السريع مع الشكاوى التى ترد من المواطنين بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور.

وقامت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة برفع تراكمات المياه من أمام مطلع المقطم ومطلع  كوبري السيدة عائشة وشارع الفسطاط امام متحف الحضارات وشارع كورنيش النيل أمام مستشفى السلام الدولي ونفق الزهراء بحي مصر القديمة ، ومن نفق معهد أمناء الشرطة بطرة ومن امام المحكمة الدستورية بحي دار السلام. 

كما تم رفع تراكمات المياه من أمام منزل كوبري كوتسيكا بحلوان ومن أمام المنصة بحي غرب مدينة نصر، وأعلى كوبري مصطفى النحاس بشرق مدينة نصر، إضافةً إلى ميدان الألف مسكن وأسفل كوبري المحكمة ومطلع ومنزل كوبري المطار ونفق السلام ومنزل ومطلع كوبري ابن الحكم ، وأعلى كوبري أكتوبر الوصلة المعلقة.

الأولى من نوعها في مصر.. محافظة القاهرة تستقبل معدات جديدة لهيئة النظافة
الأولى من نوعها في مصر.. محافظة القاهرة تستقبل معدات جديدة لهيئة النظافة
الأولى من نوعها في مصر.. محافظة القاهرة تستقبل معدات جديدة لهيئة النظافة
الأولى من نوعها في مصر.. محافظة القاهرة تستقبل معدات جديدة لهيئة النظافة
الأولى من نوعها في مصر.. محافظة القاهرة تستقبل معدات جديدة لهيئة النظافة
الأولى من نوعها في مصر.. محافظة القاهرة تستقبل معدات جديدة لهيئة النظافة
الأولى من نوعها في مصر.. محافظة القاهرة تستقبل معدات جديدة لهيئة النظافة
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