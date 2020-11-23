لا غنى عنها في فصل الشتاء .. 6 أشياء يجب الاحتفاظ بها داخل سيارتك

يعد فصل الشتاء من أصعب فصول العام على أي قائد سيارة ، ففي هذا الوقت من العام تواجه السيارت العديد من المشكلات، لذلك هناك أشياء هامة يجب ان تتواجد بصورة ضرورية مع قائدي السيارات ، لتجنب الظروف الطارئة التي قد تحدث لك أثناء سيرك على الطريق لسيارتك، فهناك أشياء قد نحتاج إليهم داخل السيارة لتساعدنا على تخطي العقبات بنجاح.





1- كشاف يدوي

يحل الظلام في فصل الشتاء مبكرًا، وقد يحدث ذلك حالة من انعدام الرؤية وذلك عند تعرض سيارتك لعطل مفاجئ يؤثر على الأداء الكهربائي، ولذلك فالمصباح اليدوي يشكل عاملًا مهمًا قد يساعدك لمعرفة أسباب العطل، ويتيح لك مستوى رؤية أفضل.





2- حبل قماشي "سلبه"

يمكن لهذا الجزء الهام أن ينقذك في العديد من المواقف المختلفة، ومن أبرز هذه المشكلات إخراج سيارتك من المستنقعات المائية، التي تحدثها الأمطار، و أيضًا في حالة تعرض سيارتك إلى عطل يتيح لك هذا الجزء امكانية توصيله لسيارة أخرى، تخرجك من هذا الموقف إلى بر الأمان وأقرب مركز صيانة يقابلك.





3- شاحن الهاتف الشخصي

يعتبر شاحن الهاتف من الأشياء الضرورية، وذلك في حالة نفاذ بطارية هاتفك، فهو المنقذ الوحيد أمامك، حتى لا تنقطع سبل الاتصال والمساعدة التي تتيح لك التواصل بأحد من الاصدقاء أو مع الفني المتخصص في إصلاح سيارتك.





4- حقيبة الإسعافات الأولية

تعد هذه الحقيبة من العناصر الهامة التي يجب أن تتوافر دائما داخل السيارة، ففي حالة وقوع حادث قد تضطر للجوء إليها كأحد الحلول الإسعافية.





5- معطف صوف

عند تعرض السيارة لأحد الأعطال المفاجئة، ومع برود فصل الشتاء وبالأخص، ومع توقف تكييف السيارة الساخن، قد يعرضك ذلك في الدخول في نوبة صقيع قوية، ولذلك لابد من اقتناء معطف ثقيل لحمايتك من برودة الشتاء القارصة أثناء تعرضك لأحد مواقف الأعطال.





6- كابل توصيلة بطارية "وصلة"