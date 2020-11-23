ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

لا غنى عنها في فصل الشتاء .. 6 أشياء يجب الاحتفاظ بها داخل سيارتك

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 09:19 م
لا غني عنها في فصل
لا غني عنها في فصل الشتاء.. 6 أشياء يجب الاحتفاظ بها
Advertisements
صبري طلبه
يعد فصل الشتاء من أصعب فصول العام على أي قائد سيارة، ففي هذا الوقت من العام تواجه السيارت العديد من المشكلات، لذلك هناك أشياء هامة يجب ان تتواجد بصورة ضرورية مع قائدي السيارات، لتجنب الظروف الطارئة التي قد تحدث لك أثناء سيرك على الطريق لسيارتك، فهناك أشياء قد نحتاج إليهم داخل السيارة لتساعدنا على تخطي العقبات بنجاح.

1- كشاف يدوي 
يحل الظلام في فصل الشتاء مبكرًا، وقد يحدث ذلك حالة من انعدام الرؤية وذلك عند تعرض سيارتك لعطل مفاجئ يؤثر على الأداء الكهربائي، ولذلك فالمصباح اليدوي يشكل عاملًا مهمًا قد يساعدك لمعرفة أسباب العطل، ويتيح لك مستوى رؤية أفضل.

2- حبل قماشي "سلبه"
يمكن لهذا الجزء الهام أن ينقذك في العديد من المواقف المختلفة، ومن أبرز هذه المشكلات إخراج سيارتك من المستنقعات المائية، التي تحدثها الأمطار، و أيضًا في حالة تعرض سيارتك إلى عطل يتيح لك هذا الجزء امكانية توصيله لسيارة أخرى، تخرجك من هذا الموقف إلى بر الأمان وأقرب مركز صيانة يقابلك.

3- شاحن الهاتف الشخصي
يعتبر شاحن الهاتف من الأشياء الضرورية، وذلك في حالة نفاذ بطارية هاتفك، فهو المنقذ الوحيد أمامك، حتى لا تنقطع سبل الاتصال والمساعدة التي تتيح لك التواصل بأحد من الاصدقاء أو مع الفني المتخصص في إصلاح سيارتك.

4- حقيبة الإسعافات الأولية 
تعد هذه الحقيبة من العناصر الهامة التي يجب أن تتوافر دائما داخل السيارة، ففي حالة وقوع حادث قد تضطر للجوء إليها كأحد الحلول الإسعافية.

5- معطف صوف 
عند تعرض السيارة لأحد الأعطال المفاجئة، ومع برود فصل الشتاء وبالأخص، ومع توقف تكييف السيارة الساخن، قد يعرضك ذلك في الدخول في نوبة صقيع قوية، ولذلك لابد من اقتناء معطف ثقيل لحمايتك من برودة الشتاء القارصة أثناء تعرضك لأحد مواقف الأعطال.

6- كابل توصيلة بطارية "وصلة"
قد تواجهك مشكلة توقف بطارية سيارتك عن العمل و انت على طريق صحراوي ليلًا، لن تجد مخرجًا إلا من خلال "توصيلة" من بطارية سيارة أخري، وإلا ستظل أسيرًا على الطريق لحين وصول فني متخصص يصلحها أو يستبدلها. 
لا غنى عنها في فصل الشتاء .. 6 أشياء يجب الاحتفاظ بها داخل سيارتك
لا غنى عنها في فصل الشتاء .. 6 أشياء يجب الاحتفاظ بها داخل سيارتك
لا غنى عنها في فصل الشتاء .. 6 أشياء يجب الاحتفاظ بها داخل سيارتك
لا غنى عنها في فصل الشتاء .. 6 أشياء يجب الاحتفاظ بها داخل سيارتك
لا غنى عنها في فصل الشتاء .. 6 أشياء يجب الاحتفاظ بها داخل سيارتك
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

نفع واستنفع.. كابل مهم يجب حمله داخل حقيبة سيارتك

قبل دخول الشتاء.. احذر هذه الأعطال في سيارتك

قبل دخول الشتاء.. انتبه إلى تلك الأعطال في سيارتك

فصل الشتاء .. تعرف على أسباب تأخر دوران محرك السيارة في الصباح

أسباب تلف بطارية السيارة وكيفية المحافظة عليها

كيف تحافظ على بطارية سيارتك في الشتاء؟

ترشيحاتنا

مش هكون زوجة تانية ومش هكسر قلب ست| أجرأ إطلالات رضوى الشربيني.. شاهد

الأهلي ينهي إجراءات ضم أحمد بيكهام نجم وادى دجلة.. والإعلان خلال ساعات

سنحاسب المسئولين.. بيان عاجل من التحالف العربي بعد الهجوم الإرهابي على جدة

ياسمين صبرى تستقبل سيدة المطر فى منزلها.. تفاصيل

يهودي ومغنٍ ودمه خفيف| من هو أنتوني بلينكن وزير خارجية بايدن؟

نصر علام: مبارك رفض محاولات إثيوبيا إنشاء 4 سدود سعة 150 مليار متر مكعب قبل 2011

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة الصحة والمرأة: علاجات سريعة لآلام الرقبة.. إطلالات جريئة لـ سمية الخشاب

تعرف على أهمية المغنسيوم للجسم

بعد تصدرها التريند.. 10 إطلالات لـ مريام فارس تكشف عن أنوثتها وجرأتها