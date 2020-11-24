دراسة: السود وأصحاب الأصول الإسبانية أكثر عرضة للوفاة بكورونا داخل المستشفيات

أكد باحثون أن الأشخاص ذوي الأصول الأسبانية والسود المصابين بـ COVID-19 ، داخل المستشفيات هم أكثر عرضة للوفاة من غيرهم.

ووجد الباحثون في كلية الطب بجامعة ستانفورد ، كاليفورنيا ، وجامعة ديوك في دورهام ، نورث كارولاينا ، عدم وجود فروق عرقية كبيرة في معدلات الوفيات بين المرضى في المستشفى.

وبلغ معدل الوفيات الإجمالي بين المرضى 18.4٪ ممن بقوا في المستشفى. من المحتمل أن يكون هذا الرقم هو الحد الأدنى لمعدل الوفيات لأنه يستبعد المرضى الذين تم نقلهم إلى دور رعاية المحتضرين أو مستشفيات أخرى ، أو حيث كانت النتيجة غير معروفة.

وتعد مضاعفات القلب والأوعية الدموية سببًا مهمًا لوفاة مرضى COVID-19. يؤثر فيروس SARS-CoV-2 ، وهو الفيروس المسبب للمرض ، بشكل مباشر على عضلة القلب ويؤدي إلى زيادة لزوجة الدم. وهذا يؤدي إلى زيادة احتمالية الإصابة بسكتة دماغية أو نوبات قلبية أو جلطات دموية في الرئة.

ومع ذلك ، لا يعرف العلماء كيف يؤثر العرق على مخاطر هذه النتائج السيئة لـ COVID-19.

وأكدت الدراسة ، بعد التعديلات ، أنه لم يكن هناك فروق حسب العرق من حيث الأحداث القلبية الوعائية الضائرة الكبرى ، أي الوفاة لأسباب القلب والأوعية الدموية وحدوث أحداث مثل احتشاء عضلة القلب والسكتة الدماغية وفشل القلب.

وخلص الباحثون إلى أن الأعداد الكبيرة بشكل غير متناسب من السود واللاتينيين الذين تم نقلهم إلى المستشفى بسبب COVID-19 أدى إلى ارتفاع عدد الوفيات بين هؤلاء السكان.

وقالت الدكتورة فاطمة رودريغيز ، الأستاذة المساعدة لطب القلب والأوعية الدموية بجامعة ستانفورد ، التي قادت الدراسة: "لقد سلط جائحة كوفيد -19 الضوء على الفوارق العرقية والإثنية في الرعاية الصحية التي تحدث منذ سنوات".

وتضيف: "تُظهر دراستنا تمثيلًا زائدًا للمرضى من ذوي البشرة السوداء ومن ذوي الأصول الأسبانية من حيث معدلات الاعتلال والوفيات التي يجب معالجتها قبل دخول المستشفى".



المجموعات الأشد تضررا

من بين 7868 مريضًا تم علاجهم في 88 مستشفى في جميع أنحاء الولايات المتحدة بين 17 يناير و 22 يوليو 2020 ، كان 35.2٪ من البيض ، و 33٪ من أصل لاتيني ، و 25.5٪ من السود ، و 6.3٪ من الآسيويين.

و يقدر مكتب الإحصاء الأمريكي أن الأشخاص البيض يمثلون 60٪ من السكان ككل ، واللاتين 18.5٪ ، والسود 13.4٪ ، والآسيويون 5.9٪.

وكشفت الدراسة أن المرضى من ذوي البشرة السوداء ومن أصل إسباني الذين عولجوا من COVID-19 في المستشفيات كانوا أصغر سنًا ، بمتوسط ​​عمر 57 و 60 على التوالي ، مقارنة بـ 69 للمرضى البيض و 64 للمرضى الآسيويين.

وعلى الرغم من كونهم أصغر سنًا ، إلا أنهم كانوا يعانون من حالات صحية أساسية قد تعرضهم لخطر أكبر للإصابة بعدوى شديدة مقارنة بالمرضى من المجموعات العرقية الأخرى. على سبيل المثال ، كان لدى المرضى السود أعلى معدل انتشار للسمنة وارتفاع ضغط الدم ومرض السكري من أي مجموعة عرقية.

وقال رودريغيز ، خبير في التفاوتات الصحية في طب القلب والأوعية الدموية: "يركز عملي على الوقاية من الأمراض المزمنة قبل دخول المرضى إلى المستشفى". "نحن بحاجة إلى الاستثمار في المجتمعات لزيادة فرص أنماط الحياة الصحية والرعاية الصحية الجيدة. العنصرية الهيكلية ، كما نعلم ، هي عقبة رئيسية أمام منع الصحة الجيدة ".

مخاطر الإصابة الشديدة

واستخدم الباحثون بيانات من سجل أمراض القلب والأوعية الدموية التابع لجمعية القلب الأمريكية COVID-19 . يقوم السجل بجمع معلومات منظمة وموحدة من مستشفيات مختلفة في جميع أنحاء الولايات المتحدة فيما يتعلق بالمرضى المقبولين مع COVID-19.

وتتضمن البيانات معلومات شاملة حول العوامل الديموغرافية والمؤشرات الحيوية والبيانات السريرية. نظرًا لتركيزه على أمراض القلب والأوعية الدموية ، فإنه يوفر أيضًا معلومات مفصلة حول مضاعفات ونتائج القلب والأوعية الدموية. سيعطي هذا الباحثين فهمًا أفضل للعلاقة بين أمراض القلب والأوعية الدموية و COVID-19.

ووجدوا أن المرضى ذوي الأصول الأسبانية والسود كانوا أكثر عرضة لانعدام التأمين الصحي ولديهم وضع اجتماعي واقتصادي أقل. كما واجهوا تأخيرات أطول بين ظهور الأعراض وتشخيص COVID-19.

واقترح المؤلفون العديد من العوامل الأخرى التي قد تزيد من خطر انتقال العدوى بين الأفراد السود والأسبان ، مثل أداء العمل الأساسي أثناء عمليات الإغلاق ، والعيش في أسر متعددة الأجيال ، والوصول المحدود إلى اختبار COVID-19.

و لاحظوا أنه من المرجح أن يكون لدى السكان المهمشين انتشار أعلى للظروف الصحية التي تزيد من شدة العدوى.

واعترف المؤلفون بعدة قيود على تحليلهم. على سبيل المثال ، لديهم فقط بيانات عن المرضى في المستشفى.

وكتبوا: "ربما يكون المرضى قد ماتوا أو عانوا من أحداث غير مميتة دون السعي للحصول على رعاية طبية في المستشفى ، وقد تم وصف التباينات العرقية أو الإثنية في سلوك التماس الرعاية مسبقًا".

بالإضافة إلى ذلك ، لاحظوا أن عينتهم تضمنت تمثيلًا مفرطًا للمستشفيات التعليمية الأكاديمية الحضرية والكبيرة ، والمستشفيات في شمال شرق وجنوب البلاد، قد يكون المرضى الذين عولجوا في هذه الظروف قد تلقوا رعاية مختلفة وكانت لديهم نتائج مختلفة مقارنة مع أولئك الذين عولجوا في المستشفيات الأخرى.

مصدر المعلومات موقع mediacl news today.

