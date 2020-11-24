تعرف على أشهر المشكلات الخاصة بانحرافات السيارة وحالة الإطارات

تتعدد المشكلات الخاصة بثبات السيارة وطرق انحرافها، فربما تتعلق بمشكلات فنية تخص انظمة التعليق، أو مشكلات يجب التعامل معها بطرق تقنية وفنية، ومن أشهرها ضبط زوايا السيارة و حالات الإطارات .





ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري في السطور التالية أهم أسباب إنحراف السيارة ومشكلا الإطارات:





1- عدم ضبط توازن وزوايا العجلات

يعتبر أحد أهم الأسباب التي تؤدي إلى انحراف السيارة حيث يتهاون البعض في الفحص الدائم لإطارات السيارات للتأكد من ان كل إطار موجه بنفس اتجاه باقي الإطارات ، لذلك يجب ضبط زوايا العجل بالأجهزة الخاصة بذلك وطبقا لمقاسات الشركة المصنعة للسيارة.





2- الترصيص

فيجب عليك في كل مرة تقوم فيها بتغيير أو حل الكفر الخاص بالإطار ضرورة عمل ترصيص إطارات السيارة، والتأكد من الحالة العامة لهذا الجزء، ويعتبر هو المسؤول عن توازن إطارات السيارة أثناء السير، ويعزز من قدراتها والحصول على أعلى مستويات الأداء.





ولعل من أبرز المشكلات التي تؤثر على الأداء الحركي لعجلات القيادة هي مشكلات الإطار والتي تتمثل في عدة أسباب منها :





1- تشقق الإطار

تؤثر التغييرات الجوية وعوامل الطقس المختلفة كارتفاع درجات الحرارة وتعرض الإطار لأشعة الشمس المباشرة وأيضا مياه الأمطار تتسبب تشقق إطارات السيارات مما يخلف عنه تمزق الإطار أو انفجاره بشكل مفاجئ وهنا يجب سرعة تغيير الإطار.





2- مسح بروزات الإطار

حينما تلاحظ مسح النقوش البارزة المصنوعة خصيصا لمرونة التعامل مع الطرق الوعرة فإن الأمر فهذا يدل على أنه أصبح الأمر خطرا و سوف يؤدي إلى عدم استجابة الفرامل لأمر التوقف وبالتالي حدوث الحوادث الكثيرة على الطرق، وينتج عنه أيضا مشكلات كبيرة وخلل في نظام التعليق بالسيارة.





3- الحالة العامة للإطار