انطلاق منتدى الطاقة الشمسية بالتعاون بين مصر والسودان.. غدا

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى اطار تعاون الأكاديمية مع اتحاد مجالس البحث العلمى العربية، ينظم الاتحاد المنتدى الأسفيرى الأول "أهمية الطاقة الشمسية فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة" بالتعاون مع المركز القومى لأبحاث الطاقة بالسودان يوم 25 نوفمبر بالخرطوم





وتشمل محاور المنتدى مايلى:









إستخدام الطاقة الشمسية فى الأمن الغذائى





إستخدام تقنية النانو فى تطبيقات الطاقة الشمسية





اقتصاديات الطاقة الشمسية





وأوضحت الاكاديمية ان آخر موعد للتسجيل وقبول الأوراق العلمية 15 نوفمبر2020، وستتحمل الجهات المنظمة للمنتدى نفقات الإقامة للمرشح الذى تقبل ورقته، وتتحمل الجهات المرشحة نفقات السفر لمرشحيها، ولن تتحمل الأكاديمية أية نفقات.

















وفي سياق اخر، أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أنه في إطار تعاون الأكاديمية مع مركز ضوء السينكرترون للعلوم التجريبية والتطبيقات في الشرق الأوسط SESAME تعلن الأكاديمية عن طلب المركز تعيين أحد المتخصصين لوظيفة عالم لخط الإشعاع الثاني بدايةً من شهر أبريل 2021 بالمركز في الأردن (لمدة 3 سنوات).













وأوضحت أن من مهام الوظيفة:









- المساهمة في مساعدة المستخدم في أنشطة البحث الداخلية.









- توفير دعم يومي عالي الجودة للمستخدمين الخارجيين من خلال توجيه المستخدمين في إعداد و تأمين الظروف التجريبية المثلى أثناء التجربة وتقديم المساعدة التحليلية والمناقشة العلمية والمرحلة التحليلية.













- التعاون من أجل تطوير المحطة التحليلية













- بناء برنامج بحث خاص بالمرشح





المشاركة في تقديم مقترحات لوكالات التمويل المناسبة وإنشاء تعاون بحثى جديد.









بينما أشارت إلى أن المؤهلات المطلوبة لدى المرشح :









- أن يكون المرشح حاصلا على دكتوراه فى الفيزياء او الكيمياء او أي مجال ذات صلة.









- أن يكون المرشح لديه خبرة فى صيانة او تشغيل أجهزة Powder diffraction data analysis package









- خبرة مثبته في صيانة وتشغيل X-ray Powder diffraction instrumentation









- آخر موعد لاستيفاء استمارة الوظيفة 16 فبراير 2021









ولمزيد من التفاصيل ولاستيفاء استمارة الوظيفة يرجى زيارة : https://www.sesame.org.jo/node/682





















ونظمت امس أكاديمية الشباب المصرية للعلوم فاعلية على منصة Zoom برعاية أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وجامعة النيل الأهلية ومركز دعم الابتكار التكنولوجي، والأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية، فى البداية يستعرض الحدث نبذة عن أكاديمية الشباب العلوم ودورها فى مجتمع البحث العلمى والمجتمع المدنى ودور مكتب التايكو فى جامعة النيل .

اقرأ أيضا:





مستشار الرئيس للصحة يشيد بدور جامعة عين شمس في مواجهة كورونا "ضحوا بأنفسهم "





وبدأ بعدها الحوار لمناقشة مقدمة عامة عن الملكية الفكرية من بداية الفكرة والبحث وصولًا إلى منتج السوق و تناول الحديث كل ما يخص كيفية الاستفادة من معلومات البراءات وماهى مكاتب TISC فى الجامعات وماتقدمه من خدمات.





و تطرق الحديث إلى التعريف بالأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية وخدماتها و ما تقدمه لمجتمع البحث العلمى وللأفراد و بعدها يأتى دور الحديث عن أوجه حماية البرمجيات و كذلك كيفية تحويل الملكية الفكرية لشركات ناشئة.



