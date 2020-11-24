بالمستندات| المقاصة يواجه شبح العقوبات بعد إصدار استغناء لبيع لاعب لفريقين في وقت واحد

أثار انتقال أحمد سامي مدافع مصر للمقاصة، إلى نادي بيراميدز، أزمة لائحية جديدة، بعد أن ورط نفسه وناديه في التوقيع على استغناء موجه ومختوم لناديين في نفس فترة الانتقالات، على خلفية الاتفاق مع نادي سيراميكا كليوباترا، لإتمام صفقة انتقال اللاعب لصفوفه، ثم التراجع من غير مقدمات، ولا التزام بأوراق رسمية، وتوقيع عقد آخر مع نادي بيراميدز، رغم اتفاق مصر للمقاصة على كل تفاصيل انتقال أحمد سامي لنادي سيراميكا كليوباترا، ليضع مسؤولو مصر للمقاصة أنفسهم في دائرة العقوبات.
أحمد سامي كان ضمن صفقة خماسية أبرمها نادي سيراميكا كليوباترا مع نادي مصر للمقاصة، ضمت محمد إبراهيم، ومحمد مسعد، ومحمد توني، ومحمد محسن، وتم الاتفاق على كل تفاصيل الصفقة، وحصل سيراميكا كليوباترا على استغناء موجه ومختوم، من المقاصة يقضي بضم اللاعبين الخمسة، ونفذ الأربعة الأخرون الإتفاق بالكامل، غير أن أحمد سامي أخل باتفاقه، مشيرا إلى أنه حصل على عرض بمبلغ 18 مليون جنيه، للتوقيع في نادي بيراميدز.
ظل الموقف معلقا لبضع أسابيع، حاول خلالها أحمد سامي بكل السبل الضغط على ناديه الأصلي مصر للمقاصة، والذي كان من المفترض ألا يصدر استغناء موجها آخر لنادي بيراميدز، بعد أن أصدر بالفعل استغناء موجها، ومختوما، يقضي بالموافقة على انتقال أحمد سامي إلى نادي سيراميكا كليوباترا.
الآن.. ظهر أحمد سامي داخل مقر نادي بيراميدز، في مران الاثنين، وأعلن بيراميدز انتقال اللاعب لصفوفه بشكل رسمي، وقرر نادي سيراميكا كليوباترا التحرك بشكل يحفظ حقوقه القانونية، وفقا للأوراق الرسمية التي وقعها مع مسئولي مصر للمقاصة، الذين ورطوا أنفسهم بالإخلال باتفاق رسمي وموثق، وأصدروا استغناء موجها أخر، لنادي بيراميدز، رغم أنهم سبق وأن أصدروا نفس الاستغناء لنادي سيراميكا كليوباترا.
ويواجه نادي مصر للمقاصة السابق شبح العقوبات، والغرامة المالية، جراء هذا التصرف غير المسئول، نتيجة اصدار استغنائين موجهين لناديين مختلفين، لبيع نفس اللاعب، وفي نفس فترة الانتقالات.
علي جانب اخر ، قرر هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، استكمال معسكره المغلق، بأحد الفنادق الخاصة في محافظة القاهرة، استعدادا للمشاركة الأولى للفريق في مسابقة الدوري الممتاز. وكان سيراميكا كليوباترا بدأ معسكره المغلق في الإسماعيلية.
جدول مباريات سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز
أسفرت قرعة مسابقة الدوري الممتاز عن خوض فريق سيراميكا كليوباترا أولى مبارياته أمام الإنتاج الحربي، في افتتاحية أول مشاركة للفريق، في تاريخ المسابقة. ويلتقي سيراميكا كليوباترا مع الأهلي في الأسبوع السادس من المسابقة، على أن يلتقي مع الزمالك في الأسبوع الخامس عشر.
وسيكون جدول ترتيب مباريات الفريق في الدوري كالتالي:
الأسبوع الأول الانتاج الحربي - سيراميكا كليوباترا
الأسبوع الثاني سيراميكا كليوباترا - البنك الأهلي
الأسبوع الثالث المقاولون العرب - سيراميكا كليوباترا
الأسبوع الرابع سيراميكا كليوباترا - بيراميدز
الأسبوع الخامس سموحة - سيراميكا كليوباترا
الأسبوع السادس سيراميكا كليوباترا - الأهلي
الأسبوع السابع إنبي - سيراميكا كليوباترا
الأسبوع الثامن سيراميكا كليوباترا - طلائع الجيش
الأسبوع التاسع المصري - سيراميكا كليوباترا
الأسبوع العاشر سيراميكا كليوباترا - الجونة
الأسبوع الحادي عشر أسوان - سيراميكا كليوباترا
الأسبوع الثاني عشر سيراميكا كليوباترا - المقاصة
الأسبوع الثالث عشر غزل المحلة - سيراميكا كليوباترا
الأسبوع الرابع عشر سيراميكا كليوباترا - الاتحاد
الأسبوع الخامس عشر الزمالك - سيراميكا كليوباترا
الأسبوع السادس عشر سيراميكا كليوباترا - وادي دجلة
الأسبوع السابع عشر الاسماعيلي - سيراميكا كليوباترا